Bakan Kurum: Orman Yangınlarında 87 Bağımsız Birim Hasar Görmüş

Bakan Kurum: Orman Yangınlarında 87 Bağımsız Birim Hasar Görmüş
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'daki orman yangınlarında 87 bağımsız birimin ağır hasar gördüğünü belirtti. Ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'daki orman yangınlarında 87 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar Karabük'te 56, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Antalya'da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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