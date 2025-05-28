Bakan Kurum: "Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor"

MARDİN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, terör olayları sırasında ağır yıkıma uğrayan Mardin'in Nusaybin ilçesini yeniden inşa etti. Bakan Murat Kurum, ilçenin görüntülerini sosyal medya hesabından "Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor" ifadeleriyle paylaştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında yaşanan terör olaylarında 3 binden fazla konut ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Bölgede kapsamlı bir çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ ile birlikte harekete geçti. İlçede 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziye evi inşa edildi.

Yöresel mimari ile inşa edildi

Deprem yönetmeliğine uygun, yöresel mimari baz alınarak yeniden inşa edilen konutlar ve iş merkezi ile ilçenin silüeti özüne kavuşturuldu. Alt yapının yenilendiği ilçede yeşil alanlar oluşturuldu, oyun parkları ve sahalarıyla sosyal tesisler inşa edildi. İlçenin yeni görüntülerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum: "Nusaybin'i mahalle mahalle ayağa kaldırdık"

Bakan Kurum, "Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz Türkiye'yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin'de başardık. İlçemizi tam da Nusaybin'e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık. Bugün Nusaybin'deki yuvalarımız sadece birer bina değil, kardeşliğimizin de sembolüdür" mesajını verdi.

"Kötü günler geçti, güzel günler geldi"

Görüntülerde yer alan vatandaşlar, yeni yerleşim yerlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Devlet bizi mağdur etmedi" diyen Faysal Özçelik, eski ve yeni Nusaybin'i şöyle anlattı:

"Nusaybin halkı çok eziyet çekti. Biz perişan olduk, göç ettik. Sonra Mardin Şehircilik'ten müdürler geldi tespit için, komisyonlar kuruldu. Bizi mağdur etmediler. Çocuk parkları yaptılar. Evlerimiz sağlam, doğalgazı, interneti var. Buradaki park şahane; halk faydalanıyor. Kötü günler geçti, güzel günler geldi. Şimdi çok memnunuz."

"Aynıyız, biriz, beraberiz, kardeşiz"

Özçelik, yeni yapılan parkta Kocaeli'nden getirilen ağaçların dikildiğine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Özçelik, "Ağaçlar oradan geliyor buraya dikiliyor. Bizim buralar ağaçsızdır. O ağaç sizindir, benimdir, bizimdir. Aynıyız, biriz, beraberiz, kardeşiz. Ben bir gazi çocuğuyum. Babam Kıbrıs'ı aldı, dedem Çanakkale'yi. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Hak sahiplerinden Kleyp Aydın ise, evlerin depreme karşı sağlam olduğunu belirterek, bazı vatandaşların da iş yerlerini açtığını ifade etti. Halime Özçelik de yeni evlerle daha modern yaşam alanlarına kavuştuklarını anlattı.