Nusaybin'de Kentsel Dönüşüm: 'Terörsüz Türkiye'yi inşa ederken, terörün izlerini siliyoruz'

Nusaybin'de Kentsel Dönüşüm: 'Terörsüz Türkiye'yi inşa ederken, terörün izlerini siliyoruz'
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz Türkiye'yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin'de başardık" dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında yaşanan terör olaylarında 3 binden fazla konut ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Bölgede kapsamlı bir çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşları yeni evlerine kavuşturmak için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile harekete geçti. İlçede 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziye evi inşa edildi. Deprem yönetmeliğine uygun, yöresel mimari baz alınarak yeniden inşa edilen konutlar ve iş merkezi ile ilçenin silüeti özüne kavuşturuldu. İlçede altyapı yenilendi, yeşil alanlar oluşturuldu, oyun parkları ve sahalarıyla sosyal tesisler inşa edildi.

BAKAN KURUM, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İlçenin yeni görüntülerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz Türkiye'yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin'de başardık. İlçemizi tam da Nusaybin'e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık. Bugün Nusaybin'deki yuvalarımız sadece birer bina değil, kardeşliğimizin de sembolüdür" dedi.

'KÖTÜ GÜNLER GEÇTİ, GÜZEL GÜNLER GELDİ'

Görüntülerde yer alan vatandaşlardan Faysal Özçelik, eski ve yeni Nusaybin'i şöyle anlattı: "Devlet bizi mağdur etmedi. Nusaybin halkı çok eziyet çekti. Biz perişan olduk, göç ettik. Sonra Mardin Şehircilik'ten müdürler geldi tespit için. Komisyonlar kuruldu, bizi mağdur etmediler. Çocuk parkları yaptılar. Evlerimiz sağlam; doğal gazı, interneti var. Buradaki park şahane; halk faydalanıyor. Kötü günler geçti, güzel günler geldi. Şimdi çok memnunuz."

'AYNIYIZ, BİRİZ, BERABERİZ, KARDEŞİZ'

Özçelik, yeni yapılan parkta Kocaeli'nden getirilen ağaçların dikildiğine dikkat çekerek, "Ağaçlar oradan geliyor, buraya dikiliyor. Bizim buralar ağaçsızdır. O ağaç sizindir, benimdir, bizimdir. Aynıyız, biriz, beraberiz, kardeşiz. Ben bir gazi çocuğuyum. Babam Kıbrıs'ı aldı, dedem Çanakkale'yi. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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