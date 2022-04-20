Bakan Kurum, Nallıhan'da Gençlik Buluşması'na katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık projelerini yaygınlaştırdıklarını belirterek, "Cam şişeleri, karton, metal atıkları çöpe atmıyoruz, ayrıştırıyoruz. Ürünleri geri dönüşümde kazanıyoruz. Bugün israf edilen tutarın dörtte birini dönüştürebilirsek, dünyada yardım bekleyen ailelere yardım edebilir hale geliriz." dedi.

Kurum, Nallıhan'da Ankara Evi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı, gençlerle sohbet etti ve sorularını yanıtladı.

Nallıhanlı gençlere gençlik merkezi yapma sözü veren Kurum, gençlere daha iyi bir gelecek sunmak ve her türlü imkana erişebilmeleri için mücadele verdiklerini söyledi.

Kurum, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin bize verdiğiniz destekleri boşa çıkarmayacağız ve daha güzelini yapmanın gayreti içinde olacağız." dedi.

"Siz Bakan olsaydınız ne yapardınız? Nasıl bir Nallıhan, nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?" sorusunu gençlere soran Kurum'dan, buluşmaya katılan Nallıhan Çayırhan Spor Kulübü sporcuları, futbol sahası ve ekipman desteği istedi. Bakan Kurum da bunun üzerine Nallıhan Belediye Başkanı'nın desteği ve çalışmaları ile spor kulübüne destek vereceklerini söyledi.

Programa katılan gençler, Bakan Kurum'a iklim değişikliği ile mücadele konusunda yapılan çalışmaları sordu. Bakan Kurum, soru üzerine dünyanın sanayileşme ve daha pek çok etkiden kaynaklı ısındığını, zararlı gazların atmosfere bırakıldığını ve bundan dolayı pek çok afetin meydana geldiğini vurguladı.

"Tasarruf ekonomisini ortaya koymak zorundayız"

Kurum, şunları kaydetti:

"Suyumuz, kaynaklarımız, havamız sonsuz değil. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iklim değişikliği için topyekun bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. 2053'te net sıfır emisyon hedefi ortaya koyduk. Yerelden, ulusala iklim değişikliği ile uyum eylem planlarını hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık projelerini yürütüyoruz ve yaygınlaştırıyoruz. Artık siz de evinizde dikkat ediyorsunuz, cam şişeleri, karton, metal atıkları çöpe atmıyoruz, ayrıştırıyoruz. Ürünleri geri dönüşümde kazanıyoruz. Bugün israf edilen tutarın dörtte birini dönüştürebilirsek, dünyada yardım bekleyen ailelere yardım edebilir hale geliriz. Tüm dünyada bu tasarruf ekonomisini ortaya koymak zorundayız."

Yenilenebilir enerjiye de öncelik verdiklerini belirten Kurum, sanayide yenilenebilir enerjiyi zorunlu hale getirdiklerini ifade etti.

"Evimizdeki yaşam kültürünü değiştirmek zorundayız. Okullarda iklim değişikliğini daha çok öğreteceğiz, müfredatımızda daha çok derste yer alacak." diyen Kurum, gençlerin çevre ve doğa için farkındalığının yükselmesini arzu ettiklerini, bunun için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Buluşmaya katılan gençlerden Hakan Orak'ın bağlama çalarak türkü söylediği programda, Bakan Kurum gençlere katılımları için teşekkür etti.