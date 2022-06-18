Bakan Kurum: "MÜSİAD Konya Şubemizin, 'Avrupa'daki ilk karbon nötr şehri Konya' hedefini çok anlamlı buluyoruz" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MÜSİAD'ın 106'ncı Genel İdare Kurulu toplantısına katıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MÜSİAD'ın 106'ncı Genel İdare Kurulu toplantısına katıldı. (1) "MÜSİAD yıllar yılı hor görülmüş ötelenmiş, örselenmiş, yok sayılmış Anadolu'nun umut ışığı olmuş, milletimizin gerçek yüzünü dünyaya gösteren bir platform olarak analarımızın bin yıllık dualarından milletimizin çağları aşan ufkundan milletimizin alın terinden doğmuştur" "Bakanlık olarak MÜSİAD Konya Şubemizin, 'Avrupa'daki ilk karbon nötr şehri Konya' hedefini çok anlamlı buluyoruz, çok kıymetli buluyoruz" AA / Anıl Kuru - Güncel Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Konya Güncel Haberler

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