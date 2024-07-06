Bakan Kurum, Milli Takım'a başarılar diledi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, EURO 2024 yarı finalinde Hollanda'ya karşı mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Kurum, Elbistan ilçesindeki toplu konutları inceledikten sonra esnafları ziyaret etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek A Milli Futbol Takımı'na, başarılar diledi.
Bakan Kurum, çeşitli ziyaretler için geldiği Elbistan ilçesinde Karaelbistan 6. Etap Toplu Konutlarında incelemelerde bulundu.
Kurum, "Kahramanmaraş'tan, Elbistan'dan Milli Takım'a başarılar diliyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz." dedi.
Kurum daha sonra Hulusi Efendi Bulvarı'ndaki esnafları ziyaret etti.