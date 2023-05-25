Bakan Kurum: Milletimizin takdiri başımızın üstündedir

Ataşehir'de Kars, Iğdır ve Ardahanlı vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hamdolsun ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla, açık ara önde tamamladık.

Ataşehir'de Kars, Iğdır ve Ardahanlı vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hamdolsun ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla, açık ara önde tamamladık. Aziz milletimiz; 27 milyonu aşkın oyla Meclis'te çoğunluğu bizlere, Cumhur İttifakı'mıza verirken, kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabi milletimizin kararı, milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır, Sayın Cumhurbaşkanımız hazır. O güne kadar hiçbir rehavete kapılmadan Sayın Cumhurbaşkanımız için; yatırımlarımız, eserlerimiz, dev hizmetlerimiz için aziz milletimizden kapı kapı dolaşıp destek isteyeceğiz, 28 Mayıs'ta zaferimizi ilan edinceye kadar çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'deki Prestij Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. İlginin yoğun olduğu ziyarette vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak dağıttı.

AŞIKLIK, DEDE KORKUT GELENEĞİDİR

14 MAYIS SEÇİMLERİNİ BÜYÜK BİR FARKLA, AÇIK ARA ÖNDE TAMAMLADIK

Bakan Kurum, "Hamdolsun; ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla, açık ara önde tamamladık. Aziz milletimiz; 27 milyonu aşkın oyla Meclis'te çoğunluğu bizlere, Cumhur İttifakı'mıza verirken, kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabi milletimizin kararı, milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır, Sayın Cumhurbaşkanımız hazır. O güne kadar hiçbir rehavete kapılmadan Sayın Cumhurbaşkanımız için; yatırımlarımız, eserlerimiz, dev hizmetlerimiz için aziz milletimizden kapı kapı dolaşıp destek isteyeceğiz, 28 Mayıs'ta zaferimizi ilan edinceye kadar çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023