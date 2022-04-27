Bakan Kurum, MHP standını ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kurum, MHP standını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Kurum, MHP standını ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta MHP standını ziyaret ederek partililere başarılar diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta MHP standını ziyaret ederek partililere başarılar diledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas'ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı iftar programının ardından tarihi kent meydanında halka lokma tatlısı ikram etti, İstasyon Caddesi'nde yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kurum, MHP standını da ziyaret eden bakan buradaki partililere başarılar diledi. Bakan Kurum önce satın aldığı meyveleri ardından satın aldığı dondurmaları çevresindekilere ikram etti.

(Volkan Kaplan - Mert Taha Varol/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title