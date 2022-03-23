Bakan Kurum: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen MeteoUyarı sistemini devreye aldıklarını belirterek, "Yağışlar başlamadan önce 'turuncu' renkte alarm seviyesi verilerek önlemler alındı. Alarmın bu seviyedeki tespiti ve kar yağışının yoğun olacağının ortaya konmasındaki başarısıyla Meteorolji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, '23 Mart Dünya Meteoroloji Günü' nedeniyle 'Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri' programı düzenlendi. Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile davetliler katıldı. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas da programda çevrim içi olarak yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, iklim ve hava şartlarının bütün insanların hayatını derinden etkileyen konular olduğunu vurgulayarak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bu çalışmalar son derece önemli ve değerli. Bunlar bizim çalışmalarımızı, hayatımızı kolaylaştıran konular. Biz faaliyetlerimizi planlarken, ister harekat olsun ister idari faaliyetler olsun bizim için hava şartları son derece önemli. Arazi son derece önemli. Dolayısıyla bu iki konu üzerinde biz devamlı bilgi sahibi olmak zorundayız. Bizler hiçbir şekilde hava şartlarına, hiçbir şekilde iklime duyarsız kalamayız. Bu konuda herkesin kendine göre yapması gerekenler var; devletten başlayıp bireylere, kurumlara kadar. Ukrayna'da hava şartlarının neler getirip neler götürdüğünü hepimiz yakinen takip ediyoruz" dedi.