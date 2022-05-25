BAKAN KURUM MESELE KAÇMAKSA EĞER SİZ BU İŞİN KİTABINI YAZDINIZ - Haberler

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tek eseri yalan olan genel başkanları şimdi çıkmış yeni bir yalana daha sarılmış. Bunlar kaçacak yer arıyor demiş. Mesele kaçmaksa eğer siz bu işin kitabını yazdınız. Türkiye'de darbe olursa tankların önüne önce ben yatarım diyordunuz. 15 Temmuz'da yatmadınız" dedi.

Güngören'de Şişecam konutları temel atma töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşti. Törene Bakan Kurum'un yanı sıra Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve davetliler katıldı.

"EN ÖZEL PROJEMİZ ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ OLACAK"

Törende konuşan Bakan Kurum, devam eden kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili bilgiler verdi. Kurum, çok sayıda millet bahçesinin yapımının tamamlandığını belirterek, "46 tane millet bahçesi kazandırıyoruz ve 2.2 milyon metrekare büyüklüğündeki 13 millet bahçemizi yapımını tamamladık, vatandaşımızın hizmetine açtık. Diğer millet bahçelerimizi de inşallah etaplar halinde 2023 yılına kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İstanbul'daki aslında en özel projemiz Atatürk Havalimanı millet bahçesi olacak. Pazar günü 145 bin 300 fidanımızı milletimizin coşkusuyla birlikte inşallah toprakla buluşturacağız. Tamamlandığında içinde bilim merkezlerinden, bisiklet yollarına, spor alanlarından içindeki sanat atölyelerine, yeşil alanlarına kadar pek çok sosyal donatıyı içinde barındıracak ve muhteşem bir yaşam alanı olacak. İstanbullu hemşerilerimiz burada yeşille buluşacak. İstanbul'un inşallah akciğeri olacak, İstanbul'un kalbi olacak" diye konuştu.

"BİRİLERİ 'DUR OLMAZ YAPILAMAZ' DİYOR"

Bakan Kurum, "Şimdi tabi biz bu projeleri yaptığımızı söylüyoruz, işlerimizi kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Birileri de tabi bu dev esere de 'dur olmaz, yapılamaz' diyor. Mega projeleri hep aynı anlayışla, mahkeme salonlarına taşıyanlar, taş üstüne taş koymayanlar, buna da maalesef İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'un akciğeri olacak. Vatandaşlarımızın buluşacağı yeşil alan projesine maalesef karşı çıkıyorlar. Planımızı projemizi açıklamamıza rağmen maalesef 'buraya inşaat yapılacak' diye bir türkü tutturmuşlar. Ne demişler? Tilki, kırk türkü söyler, hepsi de tavuk üzerine. Bir gün diyorsun ki 'İstanbul'un ihtiyacı yeşil alan, havalimanına yeşil alan yapacağım' diyen de sensin. Ertesi gün millet bahçesi projesi 'vatana ihanettir, yıkacağız' diyen de sensin. Hakikaten söyleyin bize. Sizin kaç ceketiniz var. Söyleyin bize şimdi sırada hangi ceketimiz var? Hangi renginiz var?" ifadelerini kullandı.

"MESELE KAÇMAKSA EĞER SİZ BU İŞİN KİTABINI YAZDINIZ"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara ilişkin de konuşan Bakan Kurum, "Tek eseri yalan olan genel başkanları şimdi çıkmış yeni bir yalana daha sarılmış. Bunlar kaçacak yer arıyor demiş. Mesele kaçmaksa eğer siz bu işin kitabını yazdınız. Türkiye'de darbe olursa tankların önüne önce ben yatarım diyordunuz. 15 Temmuz'da yatmadınız. Evlere sığınarak, kahve içerek milletin, aziz milletimizin şehitlerimizin, gazilerimizin bombalanmasını seyrettiniz. O gün kimlerin fellik fellik kaçtığını, kimlerin milletle birlikte kaldığını bu aziz milletimiz çok iyi biliyor. Biz, Malazgirt'te İstiklal Savaşı'nda, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da bağımsızlık için gözünü bile kırpmadan ölüme koşmuş, ölümü bile öldürmüş bir ruhun evlatlarıyız. Bunlar hala bu toprağın mayasını, bu coğrafyanın ve bu necip milletin ferasetini anlayamadılar, maalesef anlayamayacaklar. Çünkü bu yalanın sözcüleri bu millete yabancılar. Aziz milletimize yabancılar. Çünkü bu yalanın sözcüleri bu milletin değerlerini bilmiyorlar. Milletimiz yalanları da bu yalanların sahiplerini de çok iyi biliyor. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Hiç kimse bizim yaptıklarımızı yıkmakla, Türkiye'yi istikbalini tehdit edemez. Biz bugüne kadar aziz milletimizin destekleriyle buna müsaade etmedik, bundan sonra da Allah'ın izniyle aziz milletimizin destekleriyle müsaade etmeyeceğiz. Biz inşallah Atatürk Havalimanı millet bahçemizde 100 binlerce İstanbullu kardeşimizle birlikte Fatih'in torunları olarak fethin 569. yılını büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla kutlayacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel