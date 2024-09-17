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Bakan Kurum, Mansur Yavaş'ı Kabul Etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı bakanlıkta kabul ederek, Ankara'nın çevre ve şehircilik gündemini görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme Bakanlıkta Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleşti.

Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

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