Bakan Kurum, Manavgat Yangınında Hayatını Kaybedenleri Andı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 yıl önce bugün Manavgat'ta çıkan yangında hayatını kaybedenleri anarak, "O büyük afet sonrası milletimizle el ele verip, yaralarımızı nasıl sardıysak; bugün de aynı anlayışla yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz" dedi.

Bakan Kurum, 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Manavgat ilçesinde çıkan yangının yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "4 yıl önce bugün çıkan Manavgat yangınında kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum. Zor günler, geceler geçirdik ama her karanlığa güneş doğdu. Vatandaşımızın yanından bir an olsun ayrılmadık, onlar için en güzelini yeniden yaptık. O büyük afet sonrası milletimizle el ele verip, yaralarımızı nasıl sardıysak; bugün de aynı anlayışla yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz" dedi.

Bakan Kurum, paylaşımında, yangının ardından Manavgat'ta inşa edilen köy evlerine taşınan vatandaşların görüntülerine de yer verdi.

Öte yandan bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yangının ardından Antalya'da TOKİ tarafından 911 konut, 5 köy konağı, 3 cami, 1 şadırvan ve 2 lojman inşa edildi.