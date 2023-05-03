Bakan Kurum, Maltepe'de kentsel dönüşüm toplantısında konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'nin bu imtihandan sağ salim çıkmasını, devletin ürettiği yuvaların dimdik durmasını, TOKİ'nin bu büyük başarısını hazmedemiyorlar." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'da "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasında bugün itibarıyla 467 bin bağımsız bölüme ulaştıklarını söyledi.

Böylece 1 milyon 900 bin vatandaşın hayatının değişmeye başladığına dikkati çeken Kurum, Maltepelilerin de bu kampanyaya yoğun ilgi göstermeye devam ettiğini belirtti.

Kurum, Başıbüyük Mahallesi'nde muhalefetin eylem ve engellemelerine rağmen harekete geçtiklerini ifade ederek, 370 bin metrekare alanda dönüşümü gerçekleştirileceklerini anlattı.

Mahallede yarından itibaren mülkiyet ve tapu problemlerini çözüp görüşmelere başlayacaklarını aktaran Kurum, "Yeni imar planını beklemeye gerek yok. Anlaşan vatandaşımız kira ve taşınma yardımını alsın ve beklemeden başlayalım. TOKİ ve Emlak Konut ile hemen başlayıp maliyetinin yarısını da biz karşılayacağız. Emin olun buranın değerini 3-4 katına çıkaracağız. Burada oturan 21 bin vatandaşımıza daha güzel bir yaşam alanı sunacağız. Yarından itibaren görüşmelere başlayıp 4 bin konutluk 'Büyük Başıbüyük Dönüşümü'nü hep birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Maltepe'de ve 81 şehirde TOKİ'nin harıl harıl çalıştığını vurgulayarak, bugüne kadar TOKİ'yi küçümseyenlerin bugün dillerinden düşürmediğini dile getirdi.

Depremlerde bir tek TOKİ binasının yıkılmadığını, tek bir vatandaşın dahi burnunun kanamadığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"TOKİ'nin bu imtihandan sağ salim çıkmasını, devletin ürettiği yuvaların dimdik durmasını, TOKİ'nin bu büyük başarısını hazmedemiyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu çıkmış, yine yalanlara sarılmış. Güya, TOKİ başka işlerle uğraşıyormuş. TOKİ, senin uğramadığın Başıbüyük'te vatandaşlara ev yapıyor. 'TOKİ, 20 yılda sadece 500 bin konut üretmiş. TOKİ başka ne işle uğraşıyormuş.' TOKİ, 1984-2002 arasında, 18 yılda sadece 43 bin konut yaptı. Ne demişler, 'At sahibine göre kişner.' Son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde TOKİ kaç konut yaptı biliyor musunuz, tam 1 milyon 200 bin. Bununla da kalmadı, okullar yaptı, aile sağlık merkezleri yaptı, stadyumlar yaptı. Gençlerimiz için spor kompleksleri yaptık, tam 37 bin sosyal donatı inşa ettik. Bu ülkenin güzel insanlarına milyonlarca metrekare yeşil alan kazandırdı, millet bahçeleri yaptı. Şimdi Kılıçdaroğlu'ndan bunları görmesini, takdir etmesini tabii ki beklemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu noktada zaten bunlara en güzel cevabı yıllardır veriyor. Bunların gözleri görmez, kulakları duymaz."

"İstanbul'un 39 ilçesinde bizim eserimiz var"

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan soruyorum; 5 yıldır Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de büyükşehir belediyeleri sizde. Peki buralarda kaç konut inşa ettiniz? Mesela Maltepe'de, Kadıköy'de, Kartal'da kaç tane konut yaptınız? Ama sadece saydığım bu ilçelerde değil, İstanbul'un 39 ilçesinde bizim eserimiz var, şantiyelerimiz var, binlerce işçimizin alın teri var, emeği var. 'TOKİ sırtı kalınlara konut üretiyormuş', 93 bin şantiyemiz harıl harıl çalışıyor."

14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Kurum, CHP'nin siyasi geçmişinde milletin tek bir derdine bile çare olamadığını söyledi.

Kurum, bir tarafta fethin sembolü Ayasofya'yı yeniden açanların bulunduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesleri dinmeyecek. Ayasofya'nın sesi İstanbul'un yedi tepesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek. Bir yanda, şehirlerimizi çarpık kentleşmeye terk edenler tek bir konutu bile dönüştüremediler. Depremin üstünden siyaset yaptılar. Kentsel dönüşümde vatandaşın aklını karıştırmaya çalıştılar. Bir tarafta ise tam 319 bin konutun inşaatını 15. günde başlatan AK Parti'miz var. Bu CHP, bundan tam 4 yıl önceki seçimlerde ne diyordu, 'Martın sonu bahar olacak.' Ne hikmetse biz o baharı ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne de İzmir'de göremedik. Tam 4 yıl oldu. Bu şehirler, bu millet baharı bir türlü göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz kardeşlerim, yalancı baharı gördük."