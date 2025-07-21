Bakan Kurum, Malatya'daki İnşaat Çalışmalarını Denetledi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da inşa çalışmaları devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda müteahhitleri, 7/24 mesai esasıyla çalışarak inşaatları en kısa sürede tamamlamaları konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili son durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında değerlendirdi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, halkın talepleri doğrultusunda yeni talimatlar verdi. Bakan Kurum, toplantının ardından beraberinde yerel yöneticiler ve bakanlık yetkilileriyle yapımı tamamlanan ve gelecek ay hizmete girecek olan Valilik binasında inceleme yaptı. Bakan Kurum, Valiliğin çevre düzenlemesinin de hızla tamamlanması için yetkililere talimat verdi.

'İKİ ŞANTİYE DE ÇALIŞACAK'

Bakan Kurum, daha sonra Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile şehir merkezinde incelemelerde bulundu. Bakırcılar Çarşısı'nda çalışmaların hızla tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Kurum, müteahhitleri yanına çağırıp inşaatlarla ilgili bilgi istedi. İki şantiyede 867 kişinin çalıştığını öğrenen Bakan Kurum, sayının yetersiz olduğunu belirterek, "Niye daha fazla değil? İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hak edişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin; biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı vesaire bitecek" diye konuştu.

Bakan Kurum, müteahhidin, "Farkındayız Bakanım her gün de toplantı yapıyoruz" sözlerine, "Toplantı yapmayın, iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de" diye yanıt verdi.