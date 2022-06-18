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Bakan Kurum, Konyaspor Basketbol takımını kutladı

AA - Melike Keskin - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor Basketbol'u tebrik etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor Basketbol'u tebrik etti.

Bakan Kurum, takıma şampiyonluk kupasını verdikten sonra basın mensuplarına, Konyaspor'un başarılarıyla kendisini gururlandırdığını söyledi.

Spor ve sporculara desteklerini esirgemediklerini vurgulayan Kurum, "100. yılımızda Beysu Konyaspor şampiyon oldu. Hocamız 100. yılımızı kutlarken 'Bir maçımıza gelirsiniz, inşallah o maçta şampiyon oluruz.' demişti. Maça geldik, şampiyon olduk. Hocamızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kurum, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'e de teşekkür etti.

AA / Melike Keskin - Güncel

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