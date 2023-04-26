BAKAN KURUM: KONYAMIZIN HER KARIŞINI TIPKI ECDADIMIZIN YAPTIĞI GİBİ İHYA EDİYORUZ

"KONSİAD AİLESİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

KURUM, KONYA'DA YAPILAN PROJELERİ ANLATTI

Bakan Kurum, "Bugün İstanbul'umuzu dev eserlerimizle ihya ederken, Anadolu'daki ilk başkentimiz, Selçuklu'nun kalbi Konya'mızı da, yatırımlarımızla, projelerimizle, çalışmalarımızla en güzel şekilde istikbale taşıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 39 bin kilometrekarelik Konya'mızın her karışını tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi ihya ediyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Konya'mıza gidecek milyonlarca misafirimizi, bambaşka bir Konya karşılıyor. İşte Konya'mıza gelen bir kardeşimiz; bin yıllık Selçuklu mirası Alaaddin Caddesi'nde yürürken, o eski görüntünün ortadan kalktığını görüyor. Sokak güzelleştirme projemizle tarihi siluetine yeniden kavuştuğuna şahitlik ediyor. Konyalıları millet bahçesinde neşeyle dolaşıyor. Ardıçlı'da sosyal konutları, yeşil alanları ve camileriyle, Konya'da yepyeni bir şehir yükseliyor. Beyşehir Gölü'nün ne kadar berrak, ne kadar temiz olduğunu görüyor. Akşehir'de tarihi evlerimizin çok daha güzel bir hale geldiğine şahitlik ediyor. Mevlana'ya gittiğinde, Selçuklu eserleriyle donatılmış muhteşem bir meydan ve çarşıyla karşılaşıyor. Yine Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemize gittiğinde ise esnafımızın çok daha güzel, çok daha konforlu bir ortamda çalıştığını görüyor. Konya'mızı güzelleştirmeye, geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Çünkü vefalı insanların yurdu Konya buna değer. Selçuklu'nun başkenti buna değer. Mevlana'nın torunları buna değer" diye konuştu.