BAKAN KURUM KONYA'MIZIN HER KARIŞINI TIPKI ECDADIMIZIN YAPTIĞI GİBİ İHYA EDİYORUZ

ZEYTİNBURNU'nda Konyalılar Buluşması'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 'Bugün İstanbul'umuzu dev eserlerimizle ihya ederken, Anadolu'daki ilk başkentimiz Selçuklu'nun kalbi Konya'mızı da yatırımlarımızla, projelerimizle, çalışmalarımızla en güzel şekilde istikbale taşıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 39 bin kilometrekarelik Konya'mızın, her karışını tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi ihya ediyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Konya'mıza gidecek milyonlarca misafirimizi, bambaşka bir Konya karşılıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Konyalılar Buluşması'na katıldı. Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) Başkanı Kemal Çelik, milletvekilleri, ilçelerin belediye başkanları, iş insanları ve çok sayıda Konyalı vatandaş katıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, 'Biz her fırsatta gerek Konya'da, gerek İstanbul'da, gerekse Ankara'da hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. İşte bugün de İstanbul'daki Konyalı hemşerilerimizle bir araya gelmek bizi çok mutlu etti. Siz hemşerilerimizle sohbet ettik, hasret giderdik. Gittiğimiz her yere medeniyetimizin bütün zenginliklerini, değerlerini, ilmini, irfanını taşıdık. Bugün İstanbul'umuz, 200 binin üzerinde Konyalı kardeşimize ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla Konya ile İstanbul arasında çok güçlü bir köprü var. Burada yaşayan hemşerilerimiz, İstanbul'un siyasetine, ekonomisine, kültürüne, sanatına ve ticaretine de yön veriyor. İşte bugün KONSİAD, ticari ve kültürel alanlarda birçok başarıya imza atmış, Konyalı hemşerilerimizin her zaman göğsünü kabartmıştır" diye konuştu.

"KONSİAD AİLESİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bakan Kurum, 'Ülkemize, milletimize, ekonomimize ve Konya'mıza değer katan KONSİAD'a; bursları, hayır faaliyetleriyle Konya'mızın bin yıllık değerlerini, yardımseverlik ruhunu yaşattıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle yine bizleri bir araya getirdiği için; KONSİAD Genel Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve tüm KONSİAD ailesine şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşasak da kalbimiz hüzünlü, yüreğimiz buruk. Çünkü 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde meydana gelen depremde 50 bin 400 canımızı yitirdik. Depremin ilk anından itibaren sahada afetzede kardeşlerimizle birlikte el ele, omuz omuza, gönül gönüle olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. O acı, karanlık günlerde afet bölgesinde yaralarımızı sarmak, acılarımızı dindirmek için, sahada bizlerin yanında hep sizler vardınız. Konyalı kardeşlerimiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz, Konyalı belediyelerimiz, Konya'daki sivil toplum kuruluşlarımız vardı" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL İÇİN YERİNDE, GÖNÜLLÜ VE HIZLI KENTSEL DÖNÜŞÜM DİYORUZ"

Bakan Kurum, 'Bugün hamdolsun, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 120 bin konutumuzun inşa çalışmalarına başladık. İlk konutlarımızı birkaç gün önce Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta teslim ettik. İnşallah 319 bin yeni yuvamızı da bir yılda teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin yeni konut yapacak, yaralarımızı tamamen saracağız. Burası İstanbul, Fatih'in gözbebeği İstanbul'umuzun yedi tepesinden baktığınızda Sultan Alaaddin'in ufkunu görürsünüz. Kapu Camii'nden Süleymaniye'ye, Sultan Selim Camii'nden Çamlıca Camii'ne kadar uzanan şanlı bir mazinin, kutlu bir istikbalin izlerini görürsünüz. Mazimizin ve istikbalimizin şehri İstanbul'umuzu her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Riskli tek bir yapı kalmayıncaya kadar her ilçede, her mahallede, her sokakta İstanbul için yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm diyoruz. Sahada 93 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Birkaç gün önce sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla müjdeyi paylaştılar. İstanbul'umuzda kentsel dönüşümü daha da hızlandıracak dev bir adım attık. Artık evleri dönüşüme girecek vatandaşlarımızın yeni yuvalarının maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz. Bugün şu ana kadar yapılan başvuru sayısı 130 bindir. 130 bin kardeşim evini dönüştürmek için kampanyaya başvurdu" şeklinde konuştu.

KURUM, KONYA'DA YAPILAN PROJELERİ ANLATTI

Bakan Kurum, 'Bugün İstanbul'umuzu dev eserlerimizle ihya ederken, Anadolu'daki ilk başkentimiz, Selçuklu'nun kalbi Konya'mızı da, yatırımlarımızla, projelerimizle, çalışmalarımızla en güzel şekilde istikbale taşıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 39 bin kilometrekarelik Konya'mızın her karışını tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi ihya ediyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Konya'mıza gidecek milyonlarca misafirimizi, bambaşka bir Konya karşılıyor. İşte Konya'mıza gelen bir kardeşimiz; bin yıllık Selçuklu mirası Alaaddin Caddesi'nde yürürken, o eski görüntünün ortadan kalktığını görüyor. Sokak güzelleştirme projemizle tarihi siluetine yeniden kavuştuğuna şahitlik ediyor. Konyalıları millet bahçesinde neşeyle dolaşıyor. Ardıçlı'da sosyal konutları, yeşil alanları ve camileriyle, Konya'da yepyeni bir şehir yükseliyor. Beyşehir Gölü'nün ne kadar berrak, ne kadar temiz olduğunu görüyor. Akşehir'de tarihi evlerimizin çok daha güzel bir hale geldiğine şahitlik ediyor. Mevlana'ya gittiğinde, Selçuklu eserleriyle donatılmış muhteşem bir meydan ve çarşıyla karşılaşıyor. Yine Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemize gittiğinde ise esnafımızın çok daha güzel, çok daha konforlu bir ortamda çalıştığını görüyor. Konya'mızı güzelleştirmeye, geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Çünkü vefalı insanların yurdu Konya buna değer. Selçuklu'nun başkenti buna değer. Mevlana'nın torunları buna değer" diye konuştu.