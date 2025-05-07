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Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Ortak Mücadele Çağrısı Yapacak

Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Ortak Mücadele Çağrısı Yapacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenecek Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde belediyelere ortak mücadele için çağrıda bulunacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde belediyelere ortak mücadele çağrısı yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildiği, İstanbul Valiliği'nde yarın düzenlenecek Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde belediyelere ortak mücadele çağrısı yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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