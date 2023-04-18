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BAKAN KURUM KARTAL'DA SEÇİM ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ

BAKAN KURUM KARTAL'DA SEÇİM ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ

Güncel Haberler

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum seçim çalışmalarına Kartal'da devam etti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum seçim çalışmalarına Kartal'da devam etti. Seçim çalışmaları kapsamında Kartal Ankara caddesinde esnaf ile sohbet eden bakan Kurum, kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili soruları yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmalarına Kartal'da devam etti. Kartal Ak Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden Kurum, ardından dükkanları gezerek esnaf ile sohbet etti. Ziyaretler sırasında vatandaşların kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleri hakkında sorularını yanıtlayan bakan Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

- Uysal

Seçim Sonuçları

Ankara Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Ankara Güncel Haberler

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