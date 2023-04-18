BAKAN KURUM KARTAL'DA SEÇİM ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmalarına Kartal'da devam etti. Kartal Ak Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden Kurum, ardından dükkanları gezerek esnaf ile sohbet etti. Ziyaretler sırasında vatandaşların kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleri hakkında sorularını yanıtlayan bakan Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

- Uysal