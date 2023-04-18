BAKAN KURUM KARTAL'DA ORHANTEPE MAHALLESİ BÜYÜK DÖNÜŞÜM PROJESİ TOPLANTISINDA MAHALLELİ İLE BULUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal'da bulunan Tamirhane Camii toplantı salonunda düzenlenen Kartal Orhantepe Mahallesi Büyük Dönüşüm Projesi toplantısında mahalle sakinleriyle buluştu. Kurum konuşmasında, "11 ilimizde gerçekten büyük bir afet yaşadık. ve burada 14 milyon kardeşimizi etkiledi. Depremin üzerinden 77 gün geçti. 100 bininci konutumuzun sözleşmesini yaptık. Temellerini yine Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte büyük bir coşku içerisinde attık. 11 ilimizde de inşaat sürecini eş zamanlı yürütüyoruz. 1 yıl içerisinde 319 bin ve toplamda 650 bin konutumuzu 11 ilimizde inşa edeceğiz. Bu söz büyük Türkiye'nin sözüdür. Bu söz güçlü Türkiye'nin sözüdür. Bu söz depremin üzerinden geçen 77 günde 100 bin konutun temelini atan Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür" dedi.

KURUM'DAN KARTAL'A İKİ MÜJDE

Kartal'a ilişkin 2 müjdeyle geldiğini söyleyen Kurum," Birincisi Kartal Etap 1-Etap 2 diye bildiğimiz Kordonboyu bölgesindeki imar planlarını onayladık. Kesinleştirdik ve artık Kartal'ın en sonunda en problemli yeri diyebileceğimiz alanda yeşil alanlarıyla, yollarıyla vatandaşımızın dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir sorunu, hiçbir problemi kalmadı. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de elimizi taşın altına koyarız. Dönüşüme destek oluruz. Kartal'daki dönüşüme yine destek olmaya devam ederiz. Planımız bu manada hem Kartal'ımıza hem de İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu plan çerçevesinde birinci etapta Kordonboyu Mahallesi, Yukarı ve Petrol İş Mahallelerimizin bir kısmı kapsayan yaklaşık 14 hektarlık bir alandan bahsediyorum. Dolayısıyla bu alanda devletimiz, bakanlığımız kentsel dönüşüm genel müdürümüzle verilebilecek tüm destekleri inşallah burada vermeye devam edeceğiz. Eski TEKEL arazisinin olduğu yerde Adalet Bakanlığımızla da konuştuk. Burada, bu alana ilişkin milletimizin millet bahçesi talebi var. Millet bahçesi yapımı için biz sizden tahsisini alıyoruz ve milletimize millet bahçesi kazandıracak inşallah adımı orada da atıyoruz. Kartal'daki taş ocağı. Belki de dünyada da örneği yok. Kartal'daki Taş ocağının olduğu yere millet bahçesi yapıyoruz" diye konuştu.

"10 BİN KARTALLI ORHANTEPELİ KARDEŞİMİZİ İLGİLENDİREN BİR PROJE"

"ÇIKAN MALİYETİN YARISI DEVLETİMİZDEN"

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