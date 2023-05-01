BAKAN KURUM: KARTAL'DA HİÇ KİMSE RİSKLİ EVLERDE YAŞAMAYACAK

? Kartal'da seçim çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 'Bugün itibariyle İstanbul'da 410 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 73 bine ulaştı.

? Kartal'da seçim çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 'Bugün itibariyle İstanbul'da 410 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 73 bine ulaştı. Kartal'da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız. Tapusuna kavuşmayan tek bir Kartallı kalmayacak. Kartal'da hiç kimse riskli evlerde yaşamayacak, hepimiz yeni yuvalarımıza kavuşacağız" açıklamasında bulundu.

Aydos Düğün Salonu'ndaki 'Doğulu ve Güneydoğulu Vatandaşlar ile Kahvaltı Programı'na katılan Bakan Kurum, masaları tek tek dolaşarak katılımcılarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Kurum, onlara oyuncak hediye etti. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Kurum, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

İşçilerin 1 Mayıs'ını tebrik eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

'Koşturan, gecesini gündüzüne katan, tüm emekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nı, işçi bayramını tebrik ediyorum. Hakikaten alın teriyle koşturan, emek veren, çalışan, evine AŞ götürmek, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için çalışan tüm işçi kardeşlerime bir alkış istiyorum.'

Bakan Kurum, 'Memleket hasretiyle, gurbet hasretiyle, sıla hasretiyle kavrulan her bir kardeşimle, medeniyetimizin baş şehri İstanbul'da, bu güzel İstanbul sabahında buluşmaktan bahtiyarım, onurluyum, gururluyum. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Sizlerin de dünyada eşi benzeri görülmemiş bu depremde şehit olan, yaralanmış akrabaları vardır. Buradaki Diyarbakırlı kardeşlerimizin memleketi de depremden yoğun olarak etkilendi. Deprem 11 şehri sarstı ama acısını Türkiye hissetti. 50 bin 400 canımızı toprağa verdik. Allah kardeşlerimize rahmet etsin' diye konuştu.

'11 İLİMİZDE HARIL HARIL ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Kurum, 'Hamdolsun bugün sahada, 11 ilimizde 125 bin konutumuzun inşası için mimarlarımız, mühendislerimiz işçi, emekçi kardeşlerimizle harıl harıl çalışıyoruz. Hatta sayın cumhurbaşkanımızla birlikte ilk konutlarımızı afetten 80 gün sonra teslim ettik. Bu nedir biliyor musunuz kardeşlerim' Bu Diyarbakır Sur'u ihya eden liderimizin vizyonudur. Bu Mardin Nusaybin'i baştan aşağı yenileyen genel başkanımızın gücüdür. Kars'ı, Ağrı'yı, Siirt'i, Bitlis'i dev eserlerle süsleyen; Türkiye'ye 21 yılda çağ atlatan, ülkemizi küresel güç yapan sayın cumhurbaşkanımızın cesaretidir, iradesidir, vizyonudur, gücüdür? ifadelerini kullandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA BAŞVURU SAYISI 73 BİNE ULAŞTI

Yarısı Bizden Kampanyası'na son başvuru rakamlarını açıklayan Bakan Kurum, 'Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 410 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 73 bine ulaştı. Kartal'ımızda başvuru sayımız da şimdiden 4 bine yükselmiş durumda. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 600 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz. İnşallah hep birlikte, sizlerle beraber 1 ay içinde 1 buçuk milyon konutluk başvuru alacak; evlerimizi süratle tamamlayacağız. Bunu sizlerle birlikte yapacağız' dedi.

'ŞEHİRLERİMİZE 200 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPTIK'

Bakan Kurum, 'Diyarbakır'ımızda Sur başta olmak üzere her bir karışı yeniledik. Sosyal konuttan altyapıya, parklarından kamu binalarına kadar yüzlerce yeni eser inşa ettik. Siirt'e binlerce yeni eser kazandırıp bu güzel şehrimizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Medeniyetlerin beşiği Mardin'imizin kentsel dönüşümle tarihi dokusunu, kültürel mimarisini koruduk, korumaya devam ediyoruz. Kars ve Ağrı'mızda da millet bahçesinden kentsel dönüşüm çalışmalarına pek çok hizmeti memleketimize sunduk. Özellikle de Ağrı'da yaptığımız hayvancılık tesisleriyle bölgenin hayvancılık sektörüne katkı sunuyoruz. Güzel Bitlis'imizi; hanlarıyla, hamamlarıyla, köprüleriyle, Selçuklu mirası eserleriyle adeta yeniden ihya ediyoruz. Saydığım bu şehirlerimize 21 yılda, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 200 milyar liraya yakın toplam yatırım yaptık. Çünkü Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Kars, Ağrı, Siirt her zaman AK davamızın, Cumhur İttifakı'mızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur' diye konuştu.

KARTAL'DA TEK BİR MÜLKİYET PROBLEMİ BIRAKMAYACAĞIZ

Bakan Kurum, 'Bugün Kartal'da bir yandan Orhantepe'de 100'lerce konutu yükseltirken diğer yandan Yunus Mahallesi'nde dönüşümü başlatıyoruz. Bir yandan Çavuşoğlu Sanayi Sitesi'ni yeni yerine taşırken öte yandan kordon boyunda riskli alanda harıl harıl çalışıyoruz. Bir yandan Uğur Mumcu'da sağlıksız yapı bırakmıyor, Yenimahalle ve Cevizli'de, Yakacık ve Hürriyet'te mülkiyet problemlerini çözerek vatandaşlarımıza tapularını teslim ediyoruz. Kartal'da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız. Tapusuna kavuşmayan tek bir Kartallı kalmayacak. Kartal'da hiç kimse riskli evlerde yaşamayacak, hepimiz yeni yuvalarımıza kavuşacağız' ifadelerini kullandı.

BİZİ ARARSANIZ MİLLETİMİZİN YUVALARINI İNŞA EDERKEN BULURSUNUZ

Bakan Kurum, 'Biz AK Parti'yiz. Biz sevdalısı olduğumuz bu millete borcumuzu ödemek için 81 ilimizde çalışıyoruz. Bizi arayanlar, çöken Yeşilyurt apartmanının enkaz alanında bulur. Bizi arayan Adıyaman'ın yollarında, Gaziantep'in yollarında bulur. Bizi arayan Maraş'ın, Hatay'ın yollarında bulur. İstanbul'un sokaklarında bulur. Bizi arayan İzmir'de, Bayraklı'da bulur. Bizi arayan Antalya'da, Muğla'daki yangın bölgelerinde; Karadeniz'de sel bölgelerinde bulur. Bizi ararsanız baretlerini takmış, çizmelerini giymiş olarak; milletimizin yuvalarını inşa ederken bulursunuz. Kartal'da müjdeler verirken bulursunuz. Bizi arayanlar; 'Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, vatanımızı asla bölemeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız' diyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulurlar? dedi.