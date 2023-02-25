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Bakan Kurum: "Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

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Bakan Kurum: "Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'in Nurdağı...

Bakan Kurum: "Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteyner kentlerin ardından bin 280 adet yığma tuğladan inşa edilen geçici yaşam alanlarının da tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Bakan Kurum, "Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilde yaklaşık 14 milyon kişiyi etkileyen depremlerin hemen ardından kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürürken diğer taraftan da geçici barınma alanlarının inşasında son aşamaya geldi.

Bakan Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yığma tuğla ile inşa edilen 1.280 adet geçici yaşam alanı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Konteynerlerden sonra prefabrik ve tuğla evlerimiz de hazır" ifadelerini kullandığı açıklamasında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığa bağlı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Alim Kaplaner de geçici yaşam alanıyla ilgili bilgi verdi. Kaplaner, "Geçici yaşam alanlarımızda minimal ölçülerde bir ailenin kullanabileceği tüm ihtiyaçlar olacak. Sıcak bir ortamda yaşayacaklar. Sıcak suları akacak, tuvaleti, banyosu, mutfağı, salonu ve yatak odası var. En kısa sürede hazırlayıp teslim etmeyi planlıyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Murat Kurum Gaziantep Güncel Haberler

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