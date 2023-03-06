Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ile görüştü Güncel Haberler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüştü. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükkılıç, bölgede bulunan Bakan Kurum ile görüşerek, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, Kayseri ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve gayretlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti. Büyükkılıç ise devlet millet el ele Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıracaklarını belirtti. Görüşmede AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yer aldı. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Kahramanmaraş Murat Kurum Güncel Haberler

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