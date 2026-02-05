Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta farklı ülkelerden deprem bölgesine gelen yabancı gazetecilerle buluştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye sadece afet sonrasındaki inşaat hızıyla değil, hız ve kalite arasındaki o dengeyle de örnektir. Biz bu hızlı, kaliteli ve yüksek sayıda konut üretimini tüm dünyayla paylaşmaya hazırız." dedi.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta İletişim Başkanlığı koordinesinde farklı ülkelerden deprem bölgesine gelen yabancı medya mensuplarıyla buluştu.

Burada konuşan Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7'si büyükşehir olmak üzere 11 ilde hayatın durduğunu söyledi.

Depremde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, milyonlarca insanın evinin yıkıldığını hatırlatan Kurum, "Bu büyük felaketin faturası ülkemiz için gerçekten çok ağır oldu. Doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar doları bulan bir maddi kayıptan söz ediyoruz. Sadece konutlarımız değil, enerji hatlarımızdan havalimanlarımıza, köprülerimizden su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz ağır hasar gördü. Bu depremler sebebiyle yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız başka illere göç etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Bu yıkıcı sarsıntının ardından deprem bölgesinin en önemli gündemleri haline geldiğini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umudumuz acımızdan büyük olmalı dedik, umudumuzu bir an olsun yitirmedik ve derhal işe koyulduk. Depremden 15 gün sonra ilk temellerimizi attık. 45'inci günde ilk evlerimizin teslimini vatandaşımıza büyük bir gururla, mutlulukla yapmış olduk. Bu süreçte milletimizin en büyük dayanağı, her şartta sorumluluk üstlenen devletimiz oldu. Bizim insanımız devletine 'devlet baba' der. Zira bizim devletimiz bir baba misali merhametiyle sarıp sarmalayan, kudretiyle güven veren ve evlatlarını asla sahipsiz bırakmayan bir iradeyi temsil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm gücümüzü ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte buraya kanalize ederek bölgede büyük bir seferberlik ilan ettik. Hem maddi hem manevi tüm kaynaklarımızı buraya aktardık. Valilerimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla vatandaşımızı dinlemek, sorunlarını bir bir çözmek suretiyle bir mücadele ortaya koyduk. Hükümet olarak belediyeler ve sivil toplumla birlikte koordinasyon içerisinde hareket ederek bir dayanışma örneğini de burada ortaya koyduk."

"Bu kadar kısa bir zamanda 455 bin konutu milletimize teslim ettik"

Bakan Kurum, bölgenin demografik yapısına, iklim şartlarına ve ihtiyaçlarına göre planlama ortaya koyduklarını, 11 ilde, 4 bin 333 köyde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiye kurduklarını söyledi.

Şantiyelerde 200 bin mimar, mühendis, işçiyle gece gündüz demeden insanüstü gayretle çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Saatte 23, günde 550 konut inşa ettik. Milletimizin de desteğiyle emsalsiz bir yeniden inşa sürecine hep birlikte imza attık. Bu kadar kısa bir zamanda 455 bin konutu milletimize teslim ettik." dedi.

Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan ve İzlanda kadar yani bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı inşa ettiklerine dikkati çeken Kurum, sadece konut üretmekle kalmadıklarını, yaşamın tüm unsurlarını kapsayan bütüncül bir yeniden inşa anlayışını benimsediklerini belirtti.

Kurum, depremden etkilenen illerin tamamında gerçekleştirilen inşa ve restorasyon çalışmalarını, tarihi ve kültürel mirasın korunması doğrultusunda titizlikle yürüttüklerini söyleyerek, "Meydanlar şehirlerin kimliğidir dedik ve her şehrimize meydanlar inşa ettik. Annelerimiz huzurla otursun, çocuklarımız güvenle oynasın istedik ve her projenin içinde parklarıyla, bahçeleriyle bu huzurlu yaşam alanlarını milletimize armağan ettik." diye konuştu.

Genel tabloyu aktaran Kurum, depremden etkilenen illerdeki inşa çalışmalarını görsellerle anlattı.

"Türkiye olarak zoru başardık"

Bugün dünyanın tüm ülkelerinin doğal afetler sonrasında yapılan yeniden inşa sürecini tartıştığına değinen Kurum, afet sonrası toparlanma sürecinin çok geniş ve kapsamlı olduğunu söyledi.

"Bu yönüyle de gerçekten zordur. Altyapıdan konut üretimine, sosyal çöküşün toparlanmasından afet bölgesindeki ekonominin iyileşmesine kadar çok boyutlu bir süreçten bahsediyoruz." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Büyük bir gururla söyleyebiliriz ki biz Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu zoru başardık. Bu yönüyle hükümet olarak, belediyeler ve sivil toplumla olağanüstü bir koordinasyon örneği gösterdik. Ayrıca deprem bölgesinde yalnızca hasarlı binaların yerine yenilerini yapmadık, zemin etütlerine dayalı olarak detaylı planlamalar yaptık. Binalarımızı riskli zeminden uzaklaştırdık ve çağın en güzel şehircilik modellerini sahada uyguladık. Saatte 23, günde 550 konut yaptık. Hızlı olduk ama kaliteden asla ödün vermedik. Türkiye sadece afet sonrasındaki inşaat hızıyla değil, hız ve kalite arasındaki o dengeyle de örnektir. Biz bu hızlı, kaliteli ve yüksek sayıda konut üretimini tüm dünyayla paylaşmaya hazırız."

Bu yıl Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını da anımsatan Kurum, programa katılan gazetecileri Antalya'da düzenlenecek COP31'e davet etti.

"Dünyanın en iyi mimarlarıyla, ülkemizin en iyi planlamacılarıyla bir planlama yaptık"

Bakan Kurum, daha sonra yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Depremden etkilenen 11 ilde yeniden inşa çalışmaları ne zaman sona erecek? Tarihi yerlerin korunması ve kimliğinin muhafaza edilerek yapılmasını nasıl sağlıyorsunuz?" sorusuna Kurum, şu yanıtı verdi:

"Biz buraya sadece hak sahibi açısından bakmıyoruz. Hatay'da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kültürümüz var. Orada hiçbir dini, dili, ırkı, inancı ayırmadan hepsinin inançlarını gözeterek bir planlama ortaya koyduk. Dünyanın en iyi mimarlarıyla, ülkemizin en iyi planlamacılarıyla bir planlama yaptık. 15'inci günde bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan bu planlamalara başladık. Adıyaman'a gidin, Ulu Cami'miz yeniden orada hizmet vermeye başladı. Malatya'da Söğütlü Camisi, tarihi çarşılarımız, oradaki tüm tescilli eserlerimiz, ilgili tüm bakanlıklarımızla uyum içerisinde yeniden ayağa kalkıyor. Meclis binası aslına uygun bir şekilde inşa edildi. Tarihin ilk aydınlatılmış caddesinden bahsediyorum. Şimdi o eskisinden daha güzel, daha sağlam. 11 ilimizin tamamında bu bakışla, bu anlayışla çalıştık.

Konutlarımızın yaklaşık yüzde 50'sini şehrin merkezinde yıkılmış alanlarda yaptık. Bir taraftan buradaki çalışmaları yürüttük bir taraftan da şehrin büyümesi, gelişmesi adına şehirlerimize katkı sağlayacak adımlar attık. Fay hatlarını tek tek inceledik. Bilim insanlarımızın görüşleriyle çalıştık. Fay hatlarına mesafeyi korumak, bölgenin zemin yapısını incelemek, zemin yapısında sıvılaşma riski varsa veya zemin sınıfı kötüyse tedbirler aldık. 7-8 ay kilometrelerce kazık imalatı, güçlendirmeler yapıldı. Bu bakış, 11 ilimizde yeniden yeşil alanlar çıksın, eskisinden daha güzel olsun anlayışıyla hayata geçirilmiştir."

Azerbaycanlı bir gazetecinin "Deprem Türkiye'ye neler öğretti?" sorusu üzerine Kurum, dünyanın birçok ülkesinin arama kurtarmadan konut yapımına kadar Türkiye'ye destek olduğunu söyledi.

Kardeşliğin zor günde görüldüğünü, Türkiye'nin bu kardeşliği başta Azerbaycan olmak üzere birçok ülkeden gördüğünü dile getiren Kurum, "Deprem bize zor günde bir olmayı öğretti. Zor günde birbirine destek olmayı öğretti. Depremzede ailemizin dizinin dibinde hem acıyı hem kederi hem gözyaşını hem de sevinci birlikte yaşamayı öğretti." dedi.

Bakan Kurum, bir taraftan depremin izlerini silerken, 81 ilde deprem riskini, sorunları bertaraf etmek için mücadele ortaya koyduklarını vurguladı.