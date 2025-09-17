Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta Depremzedeleri Ziyaret Etti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta depremzede aileleri ziyaret ederek, "Her evde huzuru, mutluluğu görene kadar bizler mücadele edeceğiz, koşturacağız. İnşallah tüm Kahramanmaraş bu hale gelecek. Depremin acılarını, üzüntülerini hep beraber unutacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarını inceledi, esnafı ziyaret edip taleplerini dinledi. Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde yapımı süren afet konutlarında inceleme yapan Bakan Kurum, 'Muradımız Hoş Geldin' ve 'Kahramanmaraş ayağa kalkıyor' yazılı dövizlerle karşılandı. Bölge halkıyla sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra Divanlı Mahallesi'ndeki örnek daireyi inceledi. Tarihi Kapalı Çarşı'yı da ziyaret eden Bakan Kurum, TOKİ tarafından yapımı devam eden iş yerlerinde inceleme yaptı. Esnaf ziyaretinde Ahmet Remzi Büyükciğer (73), Bakan Kurum'un yanına gelip evi için teşekkür etti. Bakan Kurum'a sarılan Büyükciğer, "Pazar günü evimin anahtarını aldım. Allah sizden razı olsun. Sizi görmek için geldim. Çok sevdiğim bir adamsın" diyerek gözyaşı döktü.

DEPREMZEDE ÇIRA AİLESİNE EV ZİYARETİ

Bakan Kurum, daha sonra Onikişubat ilçesindeki Binevler Mahallesi'ndeki yeni evlerine taşınan 3 çocuklu Çıra ailesinin evine konuk oldu. Otobüs şoförlüğü yapan ev sahibi Ömer Faruk Çıra, deprem konutlarının hızla inşa edildiğini belirterek, "Biz geçen yıl da buraya geldik, '3-4 yıla anca biter' dedik. Sürekli 'yapılır mı, yapılmaz mı' diye telaşe içerisindeydik. Sonra rezerv alanı oldu. 1 yıl sonra evimize oturduk. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Biz 1 yılda beklemiyorduk. Burada gece gündüz çalışma vardı. Gece iş çıkışı 03.00'te geliyordum çalışma vardı, gündüz çalışma vardı" dedi.

Bakan Kurum ise "Her evde huzuru, mutluluğu görene kadar bizler mücadele edeceğiz, koşturacağız. İnşallah tüm Kahramanmaraş bu hale gelecek. Depremin acılarını, üzüntülerini hep beraber unutacağız. Gidenleri geri getiremeyiz ama onların hatıralarını buralarda yad edeceğiz" diye konuştu.

Ev hanımı Rümeysa Seda Çıra da "Varlığınız hep hissedildi. Allah razı olsun" diyerek Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Bakan Kurum, ailenin çocukları Hatice Kübra (10) ve Ahmet Çıra (5) ile de sohbet etti. İki kardeş, TOKİ binasındaki evlerini ve Bakan Kurum'un evini yan yana hayal ederek çizdikleri resmi Kurum'a hediye etti. Bakan Kurum, TOKİ binasına asılması için resmi TOKİ Başkanı Levent Sungur'a verdi.