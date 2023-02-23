Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin... Güncel Haberler Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz. Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz." Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kurum: '(Kahramanmaraş merkezli depremler) 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.