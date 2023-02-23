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Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin...

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Bakan Kurum: '(Kahramanmaraş merkezli depremler) 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin...

Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz.

Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz."

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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