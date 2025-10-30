Bakan Kurum, İzmir depreminde hayatını kaybedenleri andı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımda şunları kaydetti:

"Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık. Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk, yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk. Bugün İzmirli kardeşlerimiz güvenli evlerinde, huzurla yaşamlarını sürdürüyor. İzmir depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Paylaşımda yer alan videoda ise İzmir depreminde hasar gören binaların yeniden inşa sürecine ait görüntülere yer verildi. Videoda, depremzede hak sahipleri yaşadıklarını anlattı.

"Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden konutların teslimi başladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada ise İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 yıl geçtiği hatırlatıldı.

Depremin ardından yaraların sarılması için harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "TOKİ, fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 konut ve 357 iş yerini inşa etti. Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden konutların teslimi başladı." ifadelerine yer verildi.