BAKAN KURUM: İSTİHDAMDA KADIN SAYISINI 6 MİLYONDAN 11 MİLYONA ÇIKARDIK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, '21 yılda, hem çalışma hem aile hayatında kadınlara her zaman destek olduk. İstihdamda kadın sayısını 6 milyondan 11 milyona çıkardık. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getireceğiz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız' dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 8 Mayıs'ta Beykoz'da 'Kadınlarımız ile Kahvaltı Buluşması'na' katıldı. Programa katılan kadınlara seslenen Bakan Kurum, 'Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi; Türkiye'nin tüm sorunlarını kadınlarımızla ve gençlerimizle el ele vererek çözüyoruz. Bu anlamda kadınlarımızın çevre projelerimizde üstlendikleri rolün her geçen gün daha da artmasını arzuluyoruz. Doğamızın, canlılarımızın korunması, şehirlerimizin daha yaşanabilir hale gelmesi için sizlerle güç birliği yapmak bizler için son derece kıymetlidir' açıklamasını yaptı.

'TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE TAŞIYACAK OLAN SİZLERSİNİZ'

Önemli bir gönüllü hareketi başlattıklarını da belirten Bakan Kurum, 'Bakanlık olarak 'Doğanın Anneleri' çatısı altında bir araya gelen kadınlarımızla evlatlarımızın daha temiz, daha yeşil şehirlerde büyümeleri için çalışıyoruz. Ben burada bulunan tüm hanım kardeşlerimi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu harekete özellikle davet ediyorum. Sizlerle daha güçlü olacağız. Sizlerle birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştıracağız. Bizimle misiniz? Beraber miyiz? Ülkemizi, yeşiliyle, mavisiyle, çevresiyle, doğasıyla, şehirleriyle hep birlikte güçlü yarınlara ulaştırmak için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Şairin dediği gibi: 'Bir kadındır evi yuva, toprağı vatan yapan. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı büyüten, yetiştiren.' Bu sebepledir ki tarihimizde olduğu gibi bugün de Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Türkiye'nin bir asırlık geçmişine şöyle bir baktığımızda kadınlarımızın hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, alınlarının teriyle çalışma hayatında etkin bir şekilde varlıklarını gösterebildikleri dönem AK Parti dönemi olmuştur? dedi.

'BUGÜN KADINLAR GELECEĞE GÜVENLE BAKIYOR'

Kadınlarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Kurum şunları söyledi:

'21 yılda, hem çalışma hem aile hayatında kadınlara her zaman destek olduk. İstihdamda kadın sayısını 6 milyondan 11 milyona çıkardık. İŞKUR eğitimleri, KOSGEB destekleriyle bugün kadınlar geleceğe güvenle bakıyor. Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmak için eğitimden istihdama her alanda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdik. Okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarını yaygınlaştırdık, çalışan çocuklu kadınlarımıza destek olduk. Biz kadınlarımızı siyasetin bir nesnesi değil, her zaman kıymetli birer öznesi olarak gördük. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizde kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Aile Kalkanı Programı'yla ev hanımlarından çocuklarımıza ve gençlerimize kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getireceğiz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız.?