Bakan Kurum İstanbul Silah Sanayi Fabrikası çalışanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bilhassa sanayide üreten, çalışan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için Anadolu Yakası'na yakın, yine Avrupa Yakası'na, sanayi bölgelerine yakın kardeşlerimizin huzur içerisinde gidebileceği bir projeyi de inşallah hayata geçireceğiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bilhassa sanayide üreten, çalışan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için Anadolu Yakası'na yakın, yine Avrupa Yakası'na, sanayi bölgelerine yakın kardeşlerimizin huzur içerisinde gidebileceği bir projeyi de inşallah hayata geçireceğiz. Bu, bizim size sözümüzdür." dedi.

İstanbul'dan AK Parti İstanbul milletvekili adayı olan Kurum, İstanbul Silah Sanayi Fabrikası'nda çalışan işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, işçilerin yol arkadaşları olduğunu, bu ülkenin üretimi, gelişmesi, büyümesi ve istihdamı için mücadele ettiklerini söyledi.

İşçi kardeşlerinin nerede bir problem olsa yanlarında olduğunun altını çizen Kurum, afet olduğunda konutları birlikte inşa ettiklerini, Zonguldak'taki maden işçileriyle enkazdan vatandaşları kurtardıklarını belirtti.

Kurum, ülkenin büyümesi ve gelişmesi için 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendilerinin hep yol arkadaşı, dava arkadaşı ve mesai arkadaşı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 81 ilinin ve 85 milyonun 6 Şubat'ta büyük bir acıya uyandığına dikkati çeken Kurum, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde 11 ilin ve 14 milyon vatandaşın etkilendiğini, 50 bin 400 canı kaybettiklerini dile getirdi.

Bakan Kurum, devletin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ilk andan itibaren seferberlik ruhu ve anlayışıyla el ele verdiğini vurgulayarak, "Afetin üstünden 15 gün geçti, ilk sözleşmemizi yaptık, 46. günde afetzede kardeşlerimiz için ilk evlerimizin temellerini attık. Bugün yaklaşık 3 ay geçti. Üç ayda 142 bin konutun inşası başladı. Biz, inşallah bir yıl içerisinde 319 bin konutumuzu, ardından toplamda 650 bin konutumuzu yapacağız. Kardeşlerimize, oradaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

"Önceliğimiz afet bölgemizdeki 11 ilimizi de ayağa kaldırmak"

Bunun 21 yıldır ülkeyi büyüten ve gelişen sanayisi, üretimi, silah ve savunma sanayisiyle ihracat rekorları kıran, bu altyapının oluşması için mücadele eden AK Parti'nin sözü olduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu söz, milletine sevdalı, milleti için gece gündüz çalışan, koşturan, her türlü mücadeleyi milletiyle omuz omuza veren liderimiz, Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. İnşallah aynı anlayışla önceliğimiz afet bölgemizi, afet bölgemizdeki 11 ilimizi de ayağa kaldırmak. İstiyoruz ki oradaki kardeşlerimiz önümüzdeki bayramda sevdikleriyle evlerinde olsunlar, yakınlarıyla beraber olsunlar. Gidenleri geri getiremeyiz ama inşallah onlar için en iyisini, en güzelini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz, her zaman bu anlayışla çalıştık, hizmetlerimizi yaptık, milletimizle el ele verdik."

Bakan Kurum, Elazığ, Malatya ve İzmir'de olan depremlerde, Kastamonu, Rize, Bartın ve Giresun'da yaşanan sellerde yaptıkları çalışmaları anlatarak, depremlerden etkilenen 11 ili de demografik ve kültürel yapıya uygun bir şekilde inşa edip ayağa kaldıracaklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nın birinci günü açıkladığı, dünya şehircilik tarihine altın harflerle geçecek, "Yarısı Bizden" kampanyası hakkında konuşan Kurum, bu kapsamda 300 bin konutun dönüşümüne başladıklarını bildirdi.

Kurum, bir taraftan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası kapsamında 250 bin konutu sunduklarını, kurayı çektiklerini ve yaklaşık 50 bin konutun inşaatına başladıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilhassa şehrin içindeki sanayi sitelerinde, sizlerin çalıştığı, burada mücadele verdiği, ülkemizin istihdamına katkı sağladığınız ve bu anlamda da ülkemizin büyümesini gerçekleştirdiğiniz kardeşlerimiz, sizler için yine vatandaşlarımızın, buradaki işçi kardeşlerimizin TOKİ'den ev sahibi olabilmesi için bugün İMES yönetimiyle, buradaki tüm sanayicilerimizle birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah hem burada üretimin yapıldığı hem de İstanbul'a yakın alanlarda, buradaki kardeşlerimizin uygun şartlarda ev alabilmesi için de bu mücadeleyi yapacağız ve inşallah sizlere kontenjan ayırmak suretiyle bilhassa sanayide üreten, çalışan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için Anadolu Yakası'na yakın, yine Avrupa Yakası'na, sanayi bölgelerine yakın kardeşlerimizin huzur içerisinde gidebileceği bir projeyi de inşallah hayata geçireceğiz. Bu, bizim size sözümüzdür."

"Tek yaptıkları algı, tek yaptıkları bahanelerin arkasına sığınmak"

Bu sözün cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere benzemediğini ifade eden Kurum, verdikleri sözleri tuttuklarını ve arkasında olduklarını belirtti.

Bir tarafta "Ülkesi büyüsün, gelişsin, ihraç etsin ve istihdam oluştursun" diyen AK Parti'nin, diğer tarafta "Ülkenin geleceğine dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu'nun olduğunu anlatan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir tarafta 'İHA'larıyla, SİHA'larıyla, işte savunma sanayindeki silah fabrikalarıyla birlikte üretsin, dünyada söz sahibi olsun, TCG Anadolu gemisiyle dünyada ilki başarsın ve işte yerli milli arabasıyla Togg'u ile tüm dünyada söz sahibi olsun' diyen Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta maalesef verdikleri sözleri tutamayanlar var. Bu ülkenin geleceğine, bu gençlerin geleceğine dair emin olun hedefleri yok. Tek yaptıkları algı, tek yaptıkları bahanelerin arkasına sığınmak."