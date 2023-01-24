Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni Nisan'da tamamlamayı planladıklarını açıkladı Güncel Haberler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni Nisan ayında tamamlamayı planladıklarını kaydetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni Nisan ayında tamamlamayı planladıklarını kaydetti. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezinin son durumu hakkında bilgi veren Kurum, "İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz" dedi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel İklim Değişikliği İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni Nisan'da tamamlamayı planladıklarını açıkladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.