Bakan Kurum İstanbul'da site ve tesis yöneticileriyle buluşmasında konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Site yönetimlerimizin bizden yüzde 18 KDV'nin oluşturduğu yükle alakalı bir talepleri olmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Site yönetimlerimizin bizden yüzde 18 KDV'nin oluşturduğu yükle alakalı bir talepleri olmuştu. Biz bu konuda durum tespiti yapan ve çözüm önerilerini hazırlayacak bir süreci başlatıyoruz. İnşallah elimizi taşın altına koyarak bu sorunun çözümüne katkı sunacağız." dedi.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Üsküdar Belediyesi Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Site ve Tesis Yöneticileri ile Buluşma" programında konuştu.

Bir insanın en temel ihtiyacının kendini güvende ve huzurda hissetmesi olduğunu söyleyen Kurum, "Bunun için önce güvenli konutlar, önce huzurlu yuvalar" dediklerini belirtti.

İstanbul'da "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projesi kapsamında 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalıştıklarını, kampanyaya başvuru sayısının bugün itibariyle 118 bine ulaştığını dile getiren Kurum, "Bu ne demek biliyor musunuz, 2,3 milyon vatandaşımızın hayatı artık değişiyor demek. Madem ki site ve tesis yöneticilerimiz sosyal devlet uygulamalarının tesisi için mücadele ediyor; o zaman bilinmelidir ki bu dönüşüm devletimizin, millet namına, milletin hayrına taşın altına elini koymasıdır. Türkiye'nin gördüğü en büyük sosyal devlet uygulamalarından birisidir." diye konuştu.

"İstanbul'da, 5 yıl içerisinde tek bir riskli yapı kalmayacak"

İstanbul'da, 5 yıl içerisinde tek bir riskli yapı kalmayacağını aktaran Kurum, İstanbullu hiçbir kardeşinin riskli yapılarda oturmayacağını anlattı.

Kurum, afetlere karşı dirençli binalar ve şehirler inşa etmek için hukuki düzenlemeler, yeni imar planları, toplu konut uygulamaları gibi pek çok işe imza attıklarını, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3,3 milyon konutu dönüştürüp TOKİ aracılığıyla 1,2 milyon yeni konutlar inşa ettiklerini bildirdi.

Şu anda sektörün istihdam ettiği 2 milyonu aşkın kişinin yaklaşık 5 milyon dairede yaşayan 20 milyona yakın insana hizmet verdiğine dikkati çeken Kurum, buradan gelen talep doğrultusunda Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğünü kurduklarını kaydetti.

Site yöneticilerine bazı müjdelerinin olduğunu belirten Kurum, "Site yönetimlerimizin bizden yüzde 18 KDV'nin oluşturduğu yükle alakalı bir talepleri olmuştu. Biz bu konuda durum tespiti yapan ve çözüm önerilerini hazırlayacak bir süreci başlatıyoruz. İnşallah elimizi taşın altına koyarak bu sorunun çözümüne katkı sunacağız." dedi.

Bakan Kurum, tesisleşmenin büyük bir hızla devam ettiği şu günlerde site ve tesis yöneticilerinin de hizmet kalitelerinin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, bu anlamda yeterliliği teoride ve pratikte ölçerek, asgari standartları belirleyeceklerini, bunu düzenleyecek bir "denetleyici" birimin kurulması için en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını aktardı.

"Bu işi seven, kendisini adayan insanlarla yolumuza devam edeceğiz"

Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkes dilediği gibi site veya tesis yöneticisi olamayacak. Bu işi seven, kendisini adayan insanlarla yolumuza devam edeceğiz. Mesleki standartları sizlerle belirleyerek tıpkı müteahhitlik belgesinde olduğu gibi belirli standartları sağlayan yetkin isimlere bu hakkı tanıyacak düzenlemeyi hayata geçireceğiz. 300-400'den fazla nüfus sayısı olan sitelere, sizlerin talepleriyle birlikte güvenlik görevlisi zorunluluğu getirme konusunda çalışmalarımızda artık son aşamaya geldik. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'mızın kazanacağı zaferden sonra 28. dönemde bütün bu sözlerimizi TBMM uhdesinde, milletvekillerimizin, Cumhur İttifakı'mızın desteğiyle yasal güvenceye kavuşturacağız."