Bakan Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm tapu teslimi töreninde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bütün siyasi bedelleri göze alarak, Türkiye'nin her yerinde 'kentsel dönüşüm' dedik. Her zaman milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırt etmedik, ötekileştirmedik çünkü biliyoruz ki deprem kimseyi ayırmaz." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Kurum, Üsküdar'da bulunan Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Tapu Teslimi ile Yeni Proje Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul için durmadan, yorulmadan, azimle, kararlılıkla, belediyeler ve vatandaşlarla el ele vererek çalıştıklarını söyledi.

İstanbul'u istikbale taşımak için gayret gösterdiklerini ve şehri daha dirençli hale getirmek için kentsel dönüşümü daha da hızlandırdıklarını ifade eden Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bütün siyasi bedelleri göze alarak, Türkiye'nin her yerinde 'kentsel dönüşüm' dedik. Her zaman milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırt etmedik, ötekileştirmedik çünkü biliyoruz ki deprem kimseyi ayırmaz." diye konuştu.

"Üç etapta kentsel dönüşüm projesi başlattık"

Bakan Kurum, Üsküdar'ın her zaman huzur, güven ve gurur verdiğini, kendilerinin de bu emanete en güzel şekliyle sahip çıktığını kaydetti.

Projeleri, eserleri ve yatırımları Üsküdar'a kazandırdıklarına dikkati çeken Kurum, "Üsküdar'ımızda, Çamlıca Cami'miz ve çevresindeki Çamlıca'ya yakışacak, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerine yakışacak dönüşüm projemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Üç etapta kentsel dönüşüm projesi başlattık. Tüm yeni yuvalarımız, dükkanlarımız, okullarımız, parklarımız, camimiz, Üsküdar'ımız için, Kirazlıtepe için, Ferah Mahallesi için 'hayırlı uğurlu olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, hak sahiplerine tapuların teslim edildiği törende butona basarak, Mehmet Akif Mahallesi'nde yapılacak yeni projelerin temelini attı.