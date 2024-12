Bakan Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm programında konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul için kaybedecek zaman olmadığını belirterek, "Çünkü bu güzelim şehirde 1,5 milyon ev ve iş yerimiz deprem riski altında. Üstelik bunların 600 bini her an çökme riskiyle karşı karşıya. 16 milyon nüfuslu İstanbul'umuzda, 600 bin evde yaşayan 2,4 milyon insanımız var. Yani her 100 kişiden 15'inin hayatı adeta pamuk ipliğine bağlıdır. Bu yüzden diyoruz ki İstanbul'da konuşma zamanı çoktan geçmiştir. İstanbul'u artık kurtarma seferberliğini her alanda yürütmek zorundayız." dedi.

Bakan Kurum, Güngören Gösteri Merkezi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenindeki konuşmasında, bugün İstanbul'u, Güngören'i kurtarma seferberliğine dair çok önemli 3 adımı aynı anda attıklarını söyledi.

İlçenin geleceği adına, annelerin, babaların daha sağlam, güvenli yuvalarda yaşamaları adına Güngören'e söz verdiklerini dile getiren Kurum, bu kapsamda projenin birinci etabında 144 konutu çok hızlı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

Kurum, projenin ikinci etabında 283 konut ve bugün kurası çekilen 798 konut ile "Şişecam" olarak bilinen dönüşüm projesindeki 310 konutla birlikte 1532 yuvanın anahtarlarının bir kısmını verdiklerini, bir kısmını da çok kısa zamanda sunacaklarını belirtti.

Güngören'e, Tozkoparan'a bir müjde daha vermek istediğini dile getiren Kurum, projenin dördüncü etabının temellerini mart ayında atacaklarını, yaklaşık 2 bin 639 yeni yuvayı, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla birlikte Güngörenli kardeşlerine kazandıracaklarını ifade etti.

Kurum, tüm bu projeler tamamlandığında Güngören'de toplam 4 bin 171 güvenli, sağlam konut yapmış olacaklarını belirterek, bunun bir ekip işi olduğunu söyledi.

Bugün sadece Güngören'de değil, Üsküdar'da da heyecan olduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Üsküdar'da da 368 konutumuzun yıkımını gerçekleştireceğiz ve yine yerine yapılacak 468 yeni yuvamız için de hep birlikte bismillah diyeceğiz. Yine hemen yanı başınızda yer alan Bağcılar'a uzanıp 395 konutumuzun temellerini atacağız. Böylece bir günde, sadece bir günde yeni, güvenli ve sağlam 1589 konutumuzun ve 30 iş yerimizin temellerini, anahtarlarını milletimizle paylaşmış ve hep birlikte büyük bir coşkuyla inşaatlarımızı başlatmış olacağız. İnşallah 'Daha yaşanabilir bir İstanbul.' diyerek çıktığımız bu yolda, çok daha güçlü bir adım daha atacak ve bu projelerle birlikte konforlu, geleceğe güvenle bakan ve burada afetlere dirençli İstanbul, afetlere dirençli Güngören hedefimize hep birlikte yaklaşacağız."

Kurum, bu gayretlerinin nedeninin beklenen İstanbul depremi olduğuna işaret ederek, depremin cennet vatanın, İstanbul'un acı bir gerçeği ve derin bir yarası olduğunu söyledi.

"Deprem bölgesinde her gün ortalama 2 bin 500 konutu teslim ediyoruz"

Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri anımsatarak, "Deprem bölgesinde yapılması gereken 453 bin konutun yüzde 93'ünün inşası bugün itibarıyla hamdolsun başlamıştır. Her gün ortalama 2 bin 500 konutu teslim ediyoruz. İnşallah 10 gün sonra da hak sahibi vatandaşlarımızın yüzde 45'inin, yani 200 bininin anahtarlarını coşkuyla, heyecanla teslim etmiş olacağız. 6 Şubat sabahı milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için aynı motivasyonla, aynı heyecanla, inşallah 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde, ilçelerinde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız." dedi.

Gayelerinin milletin, annelerin, yavruların huzur içinde geleceğe yürümesi olduğunu belirten Kurum, "Bu anlayışla çalışacağız. Bu anlayışla 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tuttuğumuz her sözümüz gibi burada da deprem gerçeğini her gün düşüneceğiz. Her gün bu gerçekle birlikte daha sağlam, daha güvenli şehirleri inşa etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz." diye konuştu.

"Beklentimiz deprem, dönüşüm meselesinde belediyelerimizin de artık elini taşın altına koymasıdır"

Bakan Kurum, İstanbul'un tüm ilçelerinde de dönüşüm seferberliğinin 12 yıldır kesintisiz şekilde devam ettiğini, şu ana kadar 907 bin ev ve iş yerinin dönüşümünü başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Kentte 193 bin konutun yenilenme sürecinin devam ettiğini söyleyen Kurum, şunları ifade etti:

"İstanbul için kaybedecek zamanımız yok. Çünkü bu güzelim şehirde 1,5 milyon ev ve iş yerimiz deprem riski altında. Üstelik bunların 600 bini her an çökme riskiyle karşı karşıya. 16 milyon nüfuslu İstanbul'umuzda, 600 bin evde yaşayan 2,4 milyon insanımız var. Yani her 100 kişiden 15'inin hayatı adeta pamuk ipliğine bağlıdır. Bu yüzden diyoruz ki İstanbul'da konuşma zamanı çoktan geçmiştir. İstanbul'u artık kurtarma seferberliğini her alanda yürütmek zorundayız. Vakit artık suni gündemler peşinde değil, burada dönüşüm peşinde koşma vaktidir. Bizim için İstanbul söz konusuysa, söz konusu depremse, mesele kentsel dönüşümse kalan her şey teferruattır. Çünkü insanımızın canından daha değerli hiçbir şey yoktur."

Türkiye Yüzyılı'na yürürken İstanbul'un sağlam ve güvenli konutlarla inşa edilmesinin şart olduğunun altını çizen Kurum, "Bundan dolayı da parti ayrımı yapmaksızın her kesimle ve herkesle görüşüyoruz, kapımızı, gönlümüzü herkese açık tutuyoruz. Yeter ki bize gelenlerin dertleri millet, gayeleri millete hizmet olsun. Biz tüm doğru, hayırlı işlerin altına omuz veririz, yüreğimizi koyarız. Bizim beklentimiz deprem, dönüşüm meselesinde belediyelerimizin de artık elini taşın altına koymasıdır." dedi.

Kurum, kent sakinlerine seslenerek, "İstanbullular bizi polemikte değil, her zaman dönüşüm alanlarında görecekler. İstanbullular bizi kavgada değil, daima konutlarımızın şantiye alanlarında görecekler. Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, Cumhur İttifakı'mızın desteği, aziz milletimizin duasıyla İstanbul için hayatımız boyunca bu mücadeleyi yapmaya, gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sizleri deprem tehdidinden kurtarmak, yeni yuvalarınıza bir an önce kavuşturmak için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacağız." diye konuştu.

Güngören'deki yeni konutların hak sahipleri belli oldu

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de ilçede yürüttükleri dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, "Büyükşehir Belediyesinin bütçesi neredeyse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesinin 2 misli. Öyleyse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum burada 4 bin konut dönüştürüyorsa, Büyükşehir Belediyesi de 8 bin konut dönüştürecek. Bu milletin imkanını, kaynağını, vergisini hep beraber millete kullanmak için depreme karşı milleti hazırlamak için kullanacağız ve bunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Programda, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel de konuşma yaptı.

Konuşmaların tamamlanması ve dua edilmesinin ardından, Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanına canlı bağlantı yapılarak, 456 konutun yıkımına başlandı.

Bakan Kurum ve protokol üyeleri daha sonra Bağcılar'daki proje alanına bağlanarak, 365 konutun temel atma törenini gerçekleştirdi.

Program, noter huzurunda Güngören'deki 768 konutun hak sahibi için kura çekimi yapılmasıyla sona erdi.