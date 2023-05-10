Bakan Kurum İstanbul'da Erzincanlılar ile bir araya geldi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız bize, 'Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diyen Mehmet Akif'in emanetidir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız bize, 'Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diyen Mehmet Akif'in emanetidir. 'Bağımsızlık benim karakterimdir.' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı olan Kurum, Pendik'te Erzincanlılarla kahvaltılı programda bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, Erzincan'a sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden kamu binalarının yapımına, bisiklet yollarından hibe desteklerine kadar onlarca alanda milyarlarca liralık yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Erzincan'a hizmet ve yatırım kazandırmaya devam edeceklerini belirten Kurum, "Erzincanlı kardeşlerimize, sizlere söz veriyoruz, Erzincanımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. Bu söz, öyle Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, liderimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Biz Erzincan'a hizmet diyoruz, Erzincan için eser üretiyoruz, Erzincan'ımızın güzel insanlarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Her ne yapıyorsak da bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun vizyonuyla hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde geçen pazar günü gerçekleştirilen mitingin sloganının "Türkiye Sana Emanet" olduğunu aktararak, Erdoğan'ın da 85 milyonluk büyük Türkiye ailesine emanet olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan bizim mazimizdir, bugünümüzdür, yarınımızdır. 5000 yıllık tarihimizin, 1000 yıllık Anadolu yürüyüşümüzün emanetidir. Üç kıtada şehirler inşa etmiş, yedi iklimde çiçeklerle konuşup bülbüllerle dertleşmiş büyük bir ecdadın emanetidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bize, 'Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!' diyen Mehmet Akif'in emanetidir. 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. 'Yeter. Söz milletindir' diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize, 'Devlet, millet içindir' diyen Turgut Özal'ın emanetidir. 'İşçinin hakkını koruyacaksın' diyen Erbakan Hocamızın emanetidir. 'Sen bir devsin, yükü ağırdır devin' diyen Necip Fazıl'ın emanetidir. 'Gençler, hepiniz birer Türk Bayrağısınız' diyen Alparslan Türkeş'in emanetidir. 'Bana imanımın ışığı yeter' diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. Recep Tayyip Erdoğan bize, eli nasırlı babaların, ağzı dualı anaların, yavrularımızın emanetidir. O, bize, İstanbul'u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih'in, aşkla imar eden Sinan'ın, ezanlarıyla kuşatan Ayasofya'nın emanetidir."

"Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesleri susmayacak"

Bir tarafta fethin sembolü Ayasofya'yı yeniden açanların, diğer tarafta onu yeniden müze yapmak isteyenlerin bulunduğunu dile getiren Kurum, Ayasofya'nın minarelerindeki ezan seslerinin susmayacağını vurguladı.

Kurum, "Erdoğan gitsin" manşetleri atan yabancı gazetelerin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen büyük İstanbul mitingi sonrası toplanan kalabalığa şaşırdığını ifade ederek, Türk milletinin liderine sadık olduğunu dile getirdi.

Yabancı gazetelerin mitingi "2 milyonluk şov" olarak değerlendirdiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Bu şov değil gerçek. Bu Recep Tayyip Erdoğan gerçeği. Bunu hazmedeceksiniz. Haydi gelin, Pendik'ten, hep beraber, yabancı gazetelere bir manşet teklifi yapalım mı? Cezaevine attılar, e- muhtıra dayattılar, başaramadılar. 17-25 Aralık kumpası kurdular, ortalığı yakıp yıktılar, başaramadılar. 15 Temmuz'da darbeye kalktılar, ekonomik baskı kurdular başaramadılar. 14 parti toplanıp denediler, PKK ile kirli ittifak yaptılar. Gene de başaramadılar, bundan sonra da asla başaramayacaklar, kazanamayacaklar. İşte manşet."

Kendilerinin de bilerek, isteyerek olmasa da hatalar yapmış olabileceğini ifade eden Kurum, Erzincanlılardan seçimler için daha çok çalışarak, dargınları, küskünleri ikna etmelerini istedi.

Konuşmanın sonunda Pendik Erzincanlılar Derneği tarafından Bakan Kurum'a plaket takdim edildi.