Bakan Kurum, İstanbul'da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimize ve özellikle deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyorum, İstanbul için her saniye değerli. Çünkü vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir." dedi.

Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Kurum, depremin ardından çoğunluğu İstanbul olmak üzere 1399 yapıya ilişkin ihbar aldıklarını ve ekiplerin hızlı bir şekilde inceleme yaptığını söyledi.

Binalarla ilgili son durumu paylaşan Kurum, "Şu ana kadar 7 binamız az hasarlı. Bunun dışında herhangi bir orta, ağır hasar söz konusu değil. Fatih ilçemizde metruk bir binamız yıkıldı. Onun da enkaz kaldırma çalışmaları bugün içinde tamamlanmış olacak. Bunun dışında, İstanbul'un 39 ilçesinde 963 mahallesinde saha çalışmalarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 3 bin hasar tespit ekibinin gün içerisinde tedbiren okullar, yurtlar, cami ve hizmet binalarının içerisinde olduğu 28 bin 500 kamu binasına ilişkin hasar tespit çalışması yürüteceğini belirten Kurum, bunun dışında gelen hasar ihbarlarının da hassasiyetle takip edildiğini aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte İstanbul'daki 36 Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yükseköğrenim yurtlarının taramalarını dün gece tamamladıklarını ve herhangi bir hasarın tespit edilmediğini bildiren Kurum, bugün de Sağlık Bakanlığı ile tüm hastaneleri tarayarak, sonuçları şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

"İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalıdır"

Son depremle birlikte başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin en büyük gerçeğinin deprem olduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade eden Kurum, "Bugün ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 66'sı, nüfusu itibarıyla da baktığınızda yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşamaktadır. En son 6 Şubat 2023'te asrın felaketini hep birlikte yaşadık. Ama deprem geçtikten 3-5 gün sonra maalesef bu deprem gerçeğini unutuyor ve bu gerçek üzerinden hareket etmiyoruz. " diye konuştu.

Bakan Kurum, sürekli "Riskli bina öldürür. Riskli binada yaşamayalım, gelin hep birlikte bu dönüşümü gerçekleştirelim." dediklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıl önce Gaziosmanpaşa'da, "Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz" sloganıyla kentsel dönüşüm seferberliği başlattığını hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu birçok siyasetçi söylemez. Yani bugüne kadar Türkiye'de kanunun bile olmadığı depremle mücadele noktasında bu kararlılığı ortaya koymak çok kıymetliydi. Biz de o seferberlik kapsamında çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Bugün İstanbul özelinde baktığımızda 1,5 milyon riskli yapı var. Hatta bunların yüzde 30'unun acilen dönüştürülmesi gereken binalar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu tablo karşısında asla kaybedecek vaktimiz yok. Bu dönüşüm göz ardı edilecek, ertelenecek bir durum değildir. Bu manada sorumluluk sahibi herkesin bilmesi gerekir ki İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalıdır."

"Yarısı bizden" kampanyasıyla 21 bin inşaat başladı

Bakan Kurum, bugüne kadar depreme yönelik yapılan çalışmaları anlatarak, TOKİ ile sağlam evler yapıp deprem riskine karşı önlemler aldıklarını belirtti.

Bilim insanlarının görüşleriyle süreçleri yürüttüklerini vurgulayan Kurum, şunları aktardı:

"Şu an İstanbul'da özel sektörümüzle birlikte 290 bin ev ve iş yerimizin dönüşümü devam etmektedir. Biz biliyoruz ki bu da yetmez. Daha kararlı olacağız. Hatırlayın, 2023 Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul'un dönüşümü adına tarihi bir kampanyayı müjdeledi ve 'Yarısı bizden' dediğimiz kampanyamızı başlattık. Bu kampanya kapsamında da 41 bin konutumuzun görüşmeleri yürütülüyor, yani dönüşüm kapsamına alındı. 21 bininin de inşaatı sahada fiilen başladı. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle, tüm gücüyle İstanbul'u depreme hazırlanmak için deyim yerindeyse İstanbul'umuzu, ülkemizi kurtarmak için canla başla tüm birimleriyle, bakanlıklarıyla çalışmaktadır."

Kurum, herkesin dönüşüm için İstanbul'u kurtarma seferberliğine katılması, seferberlik için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Dönüşümle ilgili olarak belediyelere de seslenen Kurum, "Milletimize ve özellikle deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyorum, İstanbul için her saniye değerli. Çünkü vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir. İstanbullu hemşerilerimiz hepimizden siyaseti politikayı bir yana bırakmayı ve acilen bu işe odaklanmasını beklemektedir. Hepimizden 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde siyasete ve polemiğe yer yoktur. Tam aksine güçlü, sağlıklı bir şekilde İstanbul'da yaşamayı hak eden milyonlara karşı hep birlikte el ele vermenin zamanıdır."