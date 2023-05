BAKAN KURUM: İSTANBUL'DA 93 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNE HIZLA DEVAM EDİYORUZ

Beykoz'da Kastamonulularla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Bugün İstanbul'umuzu her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Riskli tek bir yapı kalmayıncaya kadar her ilçede, her mahallede, her sokakta İstanbul için yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm diyoruz. Sahada 93 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Bakanlık olarak bugüne kadar mesai arkadaşlarımızla birlikte, 5 yılda vatandaşımızdan 20 bin talep almış, yüzde 90'ını yani 18 binini harfiyen gerçekleştirmişiz. Tüm kurumlarımız aynı özveriyle çalışmaya devam ediyor. Biz böyle iken bir de karşı tarafa bakıyoruz; siyasi arşivleri gerçekleştirilmemiş sözlerle dolmuş, taşmış. Yaptıkları hiçbir iş yok" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykoz'da Kastamonulular Dayanışma Derneği'nin (KAS-DER) açılışına katıldı. Ardından Asr-ı Mekan Balo Salonu'nda Kastamonulular ile bir araya geldi. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada "Bu bayram en buruk geçirdiğimiz bayramdı. Çünkü Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirdiğimiz 50 bin 400 canımızın acısı hala yüreğimizde, acısı hala çok taze. İnsan insanı acısından tanır. İşte Bozkurt sel felaketini yaşayan siz kıymetli hemşerilerim de bu acıyı çok iyi bilir, çok iyi tanır. O sel afeti sonucunda evlerini, ekmek kapılarını kaybeden hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Bozkurtlu kardeşlerimizin yeniden sıcak yuvalarına, yeniden bereketli dükkanlarına kavuşması için canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bozkurt'umuzda nasıl yuvalarımızı en kısa sürede inşa ettiysek; deprem bölgesindeki 11 ilimizde de 1 yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayıp depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu tıpkı Bozkurt'ta olduğu liderimizin sözüdür. Liderimizin, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür" diye konuştu.

"İSTANBUL'UMUZDA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DAHA DA HIZLANDIRACAK DEV BİR ADIMI HAYATA GEÇİRDİK"

Bakan Kurum, "Burası İstanbul, Fatih'in emaneti, medeniyetimizin kadim başkentidir. Bu görkemli, şanlı, güçlü tarihimizin en önemli şahitlerimizden biri Topkapı Sarayı'dır. Bu güzide eser 500 yılı aşkın mazisiyle bize dirençli şehirlerin vizyonunu çizer. İşte bu anlayışla biz de İstanbul'umuzda hem afetlere hem de yüzyıllara dirençli şehirler inşa edeceğiz. Bugün İstanbul'umuzu her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Riskli tek bir yapı kalmayıncaya kadar her ilçede, her mahallede, her sokakta İstanbul için yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm diyoruz. Sahada 93 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Birkaç gün önce sayın cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla müjdeyi paylaştı. İstanbul'umuzda kentsel dönüşümü daha da hızlandıracak dev bir adımı hayata geçirdik. "Yarısı Bizdenö diyerek artık evleri dönüşüme girecek vatandaşlarımızın yeni yuvalarının maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM KONUT VE DÜKKANLARIMIZI 2 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, "Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs'ta. Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki; artık saflar netleşti. Ben 81 ili 500 kez dolaşmış, sorunları yerinde dinlemiş, daha ayrılmadan ortaya çözüm koymuş bir kardeşinizim. Bakıyoruz; bakanlık olarak bugüne kadar mesai arkadaşlarımızla birlikte 5 yılda, vatandaşımızdan 20 bin talep almış, yüzde 90'ını yani 18 binini harfiyen gerçekleştirmişiz. Tüm kurumlarımız aynı özveriyle çalışmaya devam ediyor. Biz böyle iken bir de karşı tarafa bakıyoruz; siyasi arşivleri gerçekleştirilmemiş sözlerle dolmuş, taşmış… Yaptıkları hiçbir iş yok. Bir tarafta milleti için; köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar, modern üniversiteler inşa edenler var. Diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var; Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var. Bir tarafta; 'İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürenler; 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var' Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran AK Parti var, cumhurbaşkanımız var" ifadelerini kullandı.