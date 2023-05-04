Bakan Kurum: İstanbul, 7 Mayıs'ta 14 Mayıs'ın zafer müjdesini verecek

TUZLA'da vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Bugün itibariyle Yarısı Bizden Kampanyası'na İstanbul'umuzda 506 bin 557 bağımsız bölüm için, şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 96 bin 739'a ulaştı.

TUZLA'da vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Bugün itibariyle Yarısı Bizden Kampanyası'na İstanbul'umuzda 506 bin 557 bağımsız bölüm için, şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 96 bin 739'a ulaştı. İstanbul'u geleceğe güvenle taşımak için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstanbullu hemşerilerimi 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçemize, yüzyılın mitingine davet ediyorum. İstanbul, 7 Mayıs'ta 14 Mayıs'ın zafer müjdesini verecek" dedi.

"İSTANBUL'UMUZDA 506 BİN 500 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN BAŞVURU YAPILDI"

BAKAN KURUM'DAN TUZLA'YA 13 MÜJDE

"VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMIYLA ANLAŞTIK "

"65 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN TAPU SORUNU ÇÖZÜYORUZ"

"HİÇBİR ZAMAN VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEDİK"

"HERKESİN İSTANBUL'U İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"