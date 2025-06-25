Bakan Kurum, İSO meclis toplantısında konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sanayi ve üretim alanlarımızı, tesislerimizi konvansiyonel tüm savaş şartlarına hazır hale getirmek mecburiyetindeyiz. Yer yerinden oynasa da Türkiye'nin üretim zincirini, tedarik zincirini kimsenin engelleyemeyeceği bir ekosistemi hızlıca inşa etmek mecburiyetindeyiz." dedi.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İşbirliği Olanaklarını Değerlendirmek" ana gündemiyle düzenlediği haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan Kurum, İSO'nun 73 yıldır Türk sanayisinin amiral gemisi olduğunu, 24 bine yaklaşan üyesiyle sanayi sektörünün yüzde 30'unu oluşturduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde de İSO'nun birlik ve beraberlik şuuruyla hareket ettiğini, "Üretimde durmak yok." sloganıyla sanayi çarkını döndürmeyi sürdürdüğünü vurgulayarak, emek verenlere teşekkür etti.

Döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma, deprem güvenlikli sanayi konularının vizyoner bir duruşun yansıması olarak gördüğünü aktaran Kurum, İstanbul'un, Türkiye'nin yeşil kalkınma sürecine de öncülük yapması, İstanbul sanayicilerinin de tesislerin ihtiyacı olan yeşil dönüşüme liderlik etmesi gerektiğini kaydetti.

Kurum, "İstanbul'da sera gazı salınımının sektörel dağılımında en büyük payı yüzde 70'le enerji sektörü alıyor. Ulaşım ve atık, geri kalan kısmını oluşturuyor. Bu rakamlar hepimize 'Acilen yeşil ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırın.' demektedir. Türkiye bugün toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji payına baktığınızda yüzde 59'unu yenilenebilir enerjiden karşılamakta ve bu manada Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıradayız. İnşallah sanayicimizin de katkılarıyla, yenilikçi yatırımlarla bu seviyeyi çok daha yukarılara taşıma arzusu içerisindeyiz." diye konuştu.

"Sadece dönüşüm sistemiyle birlikte yıllık 520 milyon avroluk bir kazancı da ülkemize kazandırmış olacağız"

Etkisini günden güne artıran Sıfır Atık Hareketi'ni de sanayi alanları ve üretim bölgelerinde yaygınlaştırmak durumunda olduklarını dile getiren Kurum, Türkiye Çevre Ajansı ile Sıfır Atık projesini daha ileri taşımak için depozito yönetim sistemini çalıştıklarını aktardı.

Pilot uygulamanın geçen ay Sakarya'da yapıldığını anımsatan Kurum, "İnşallah bu sistemle tüm Türkiye'ye dağıtacağımız, atıklarımızı toplayıp geri dönüşümü ham madde yapacağımız, inşaat, tekstil ya da farklı sektörlerde bu ham maddeleri kullanacağımız bir üretim modeline de geçtiğimizi ifade etmek istiyorum. Sadece dönüşüm sistemiyle birlikte yıllık 520 milyon avroluk bir kazancı da ülkemize, milletimize kazandırmış olacağız." dedi.

Bakan Kurum, 2019'da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ekonomik bir dönüşüm olarak ticari kısıtlamalar getirdiğini anımsatarak, "Geçtiğimiz ay yine 'Sanayide Yeşil Dönüşüm' başlığı içerisinde yeni bir sayfa daha açtık. Artık sanayi tesislerimiz Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi'ne sahip olacak. Mutabakat çerçevesinde herhangi bir kısıtlamaya takılmayacak, ihtiyaç duyduğu finansmana da erişebilecek." ifadelerini kullandı.

"İklim Kanunu'na ihtiyacımız var"

Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Ulusal Yeşil Taksonomi Yönetmeliği başta olmak üzere birçok mevzuatın, yürürlüğe girmesi kritik öneme sahip İklim Kanunu'nun da Meclis Genel Kurulunda tekraren gündeme geldiğini ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kanun ile birlikte birçok yeni teknolojiyi geliştirme noktasında, hiçbir ülkenin tesiri altında kalmadan daha özgür bir araştırma-geliştirme ortamı sağlamış olacağız. Bir taraftan dünyayla uyumlu hale getireceğimiz kanunlarımızı, diğer taraftan ülkemizin kalkınmasına halel getirmeyecek bir anlayışla Meclisimizden Paris Anlaşmasını geçirdik ve bir hedef ortaya koyduk. Bu hedefi yakalamak için de İklim Kanunu'na ihtiyacımız var. Bu kanun çerçevesinde sanayide en güçlü şekilde üretimimizi ortaya koyacağız, en güçlü noktaya koşacağız ve hep birlikte ülkemizi her türlü çevre felaketinden ve iklim krizinin getirdiği olumsuz etkilerden koruyacağız. Amacımız, geleceğimize, çocuklarımıza daha iyi bir ülke, daha iyi bir dünya bırakmak, bu çerçevede ortaya koyduğumuz 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini hep birlikte gerçekleştirmektir. Bu yöndeki tüm desteğimizi verdik, kanunumuzun da önümüzdeki hafta içerisinde Meclisimizden geçmesini bekliyoruz. Kanun geçer geçmez de yönetmeliklerimizi, gerek Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliğimizi gerekse Yeşil Taksonomi Yönetmeliğimizi yürürlüğe koyacağız ve bu çerçevede üretimlerimizi Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde gerçekleştirmiş olacağız."

Bakan Kurum, deprem ve kentsel dönüşüme dair adımlar hakkında, "Söz konusu İstanbul olduğunda, beklenen o büyük deprem acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Meseleye sanayi cephesinden baktığımızda da depreme dirençli bir sanayi sistemi kurmamızın acil ve öncelikli olduğunu ifade etmemiz gerekir." dedi.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde sanayi alanlarının nasıl hasar aldığına şahit olduklarını hatırlatan Kurum, sanayi çarklarının durmaması, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.

"Ülkelerin birbirlerine dair ilk hedefleri daima stratejik üretim alanları"

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kahramanmaraş'ta 250 bininci konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatan Kurum, Türk milletinden başka hiçbir milletin, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki böylesi bir projeyi, neredeyse yarım milyon konutu, 11 ilde, 3 bin 500 şantiyede eş zamanlı inşa edemeyeceğini dile getirdi.

Bakan Kurum, depremin ne kadar önemli olduğunu 23 Nisan'da bir kez daha gördüklerini belirterek, İstanbul'da dönüşümdeki kararlılıklarını perçinleyecek projeler yapacaklarını kaydetti.

Stratejik tesisleri savaşlarda dahi koruyabilecekleri bir altyapıya kavuşturmalarının elzem olduğunu belirten Kurum, "Sınırlarımızda yaşanan İran-İsrail füze savaşlarında da gördük ki ülkelerin birbirlerine dair ilk hedefleri daima stratejik üretim alanları. Yani bir ülkenin önce ayakta kalabileceği unsurlar yok ediliyor. Bu nedenle biz de sanayi ve üretim alanlarımızı, tesislerimizi konvansiyonel tüm savaş şartlarına hazır hale getirmek mecburiyetindeyiz. Yer yerinden oynasa da Türkiye'nin üretim zincirini, tedarik zincirini kimsenin engelleyemeyeceği bir ekosistemi hızlıca inşa etmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

İstanbul'un sanayisinin dönüşümü adına çok önemli bir süreci başlattıklarını kaydeden Kurum, "İstanbul Sanayi Odamızla Bakanlığımız, inşaatını TOKİ Başkanlığımızla gerçekleştireceğimiz, Kentsel Dönüşüm Başkanlığıyla süreçlerini yürüteceğimiz bir sanayide dönüşüm projesi gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

"İstanbul'da kiralık konut yapacağız"

Bakan Kurum, yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını hatırlatarak, "Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz. İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını dengelemek, aşağı çekmek, yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımıza bu projeyi inşallah gerçekleştiriyor olacağız." dedi.

Toplantıda, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, sanayici ve iş insanları da yer aldı.