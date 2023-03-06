Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKAN KURUM, İSLAHİYE'DE GEÇİCİ BARINMA ALANLARINI İNCELEDİ

Güncel Haberler

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren geçici barınma alanlarında incelemelerde bulundu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren geçici barınma alanlarında incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı devam eden prefabrik konutlar ve geçici barınma alanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından incelendi. Bakan Kurum'un yaptığı incelemelere Gaziantep Valisi Davut Gül, Bingöl Valisi Kadir Ekici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural eşlik etti. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından Nurdağı ilçesine geçerek burada yapımı devam eden geçici barınma alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı. (DHA)

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Murat Kurum Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title