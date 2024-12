Bakan Kurum, "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" tanıtım töreninde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yaklaşık 304 bin metrekarelik alanda, Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olabilecek kentsel tasarım projemizi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hazırladık, tamamladık, hemen ihalemizi yaptık ve bugün de inşallah hep birlikte ilk adımı atıyoruz." dedi.

Kurum, Hatay'ın İskenderun ilçesi Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" tanıtım törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Göreve geldikleri 2 Temmuz'dan bu yana, 6'ncı kez Hatay'da olduklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Hatay'a, İskenderun'a verdiğimiz bir sözü daha tutmanın huzurunu yaşıyor, İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projemizi hep birlikte büyük bir coşkuyla burada başlatıyoruz. İskenderun sahilimiz, hem ticari hem de sosyal hayatımız açısından çok değerli bir doğa harikasıdır. Vatanımızın Akdeniz kıyısında bulunan en büyük ikinci limana ev sahipliği yapmaktadır. Bildiğiniz gibi İskenderun sahilimiz, 6 Şubat depremi sebebiyle 80 santimetre çökmüştü. Bu tespitin ardından milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla bu alanı tabiri caizse karış karış incelemiş, sahilimizi koruma adına irademizi ortaya koymuş ve Hataylılara sözümüzü vermiştik. Geçen zaman içinde, İskenderun sahilini eskisinden çok daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hemen denizin dibinde bulunan tahkimatı ve güçlendirmesini tamamladı. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güçlendirme çalışmasının hemen ardından, bu kez bayrağı biz devraldık. Yaklaşık 304 bin metrekarelik alanda, Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olabilecek kentsel tasarım projemizi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hazırladık, tamamladık, hemen ihalemizi yaptık ve bugün de inşallah hep birlikte ilk adımı atıyoruz."

Kurum, projenin açılışını da Cumhuriyet'in 102. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapacaklarını ifade etti.

Bakan Kurum, büyük bir özenle hazırladıkları İskenderun Sahil Projesi'nin Hatay'a, Hataylılara ve İskenderun'a hayırlı uğurlu olmasını diledi.

"İnşaatlarımızın yüzde 100'ü Ocak 15 itibarıyla başlamış olacak"

Millet olarak, asrın felaketini yaşadıklarını hatırlatan Kurum, çok ağır bir imtihandan geçtiklerini, Hatay'ın da bu felaketten dolayı büyük bir yara aldığını söyledi.

Tüm acılara rağmen birliklerinin, beraberliklerinin, dayanışmalarının tek bir an bile sarsılmadığını, bozulmadığını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Dün nasıl o soğuk günlerde aynı ekmeği bölüşür gibi acımızı bölüştüysek bugün de devlet-millet el ele veriyor asrın inşasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yine büyük bir coşkuyla 44 bin 227'si Hatay'da olmak üzere tam 201 bininci yuvamızın anahtarlarını söz verdiğimiz gibi aziz milletimize teslim etmiş olacağız. Bildiğiniz gibi şu anda deprem bölgesinde afetzede kardeşlerimiz için yapmamız gereken konutlarımızın yaklaşık yüzde 93'ünün inşası başlamış durumda. Ben buradan 11 ilimizdeki milletimize bir müjde daha vermek istiyorum. İnşallah ocak ayının 15'i itibarıyla, deprem bölgesindeki şehir merkezlerinde bulunan rezerv alanlarda ve uydu kentlerimizde, şehrin çeperinde yaptığımız alanlarda inşaatı başlamadık tek bir proje kalmayacak. İnşaatlarımızın yüzde 100'ü de Ocak 15 itibarıyla başlamış olacak. İnşallah aynı hızla, motivasyonla, kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koşmuş olduğu iradeyi, milletimize vermiş olduğumuz sözleri tutmak için gece gündüz çalışacağız. 2025 yılı sonuna kadar 158 bini Hatay'da olmak üzere toplamda 453 bin konutumuzu alnımızın akıyla, milletimizin desteğiyle, duasıyla tamamlayacağız. 11 ilimizde huzurla, güvenle, mutlulukla yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız."

Hatay'ın çok yakında eskisinden daha güçlü ve güzel olacağının altını çizen Kurum, kentin üretimiyle istihdamıyla bölgenin cazibe merkezi olmaya devam edeceğini belirtti.

Kurum, ne zaman Hatay'a gelseler Hataylıların hoşgörüsüne, sevgisine ve kardeşliğinize şahit olduklarını, bu sevgiye, kardeşliğe layık olmak için de canlarını dişlerine taktıklarını söyledi.

Bazı eleştirilerde bulunan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatay'a şöyle bir uğrayıp, 'bunca inşaatı yapamazlar' diye düşünenlere rağmen, Hatay'a şöyle bir göz ucuyla bakıp 'bu enkazın altında kalırlar' diye umutlananlara inat depremin ilk saatlerinden bu yana azimle, gayretle, kararlılıkla çalışıyoruz çünkü biz, tüm arkadaşlarımızla, belediye başkanlarımızla, valimizle, milletvekillerimiz birlikte şuna yürekten inanıyoruz, deprem bölgesinin ayağa kalkması, Hatay'ın, İskenderun'un ayağa kalkması sadece bir yeniden inşa meselesi değildir. Bu mesele, Türkiye için yeni bir milli mücadele meselesidir. Herkesten de meseleye böyle bakmasını istiyoruz, bu hassasiyetle yaklaşmasını istiyoruz."

"Bu vatan, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle hepimizin vatanıdır"

Bakan Kurum, tüm bu değerlere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Bu vatan, aziz topraklar Alevi'siyle, Sünni'siyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle hepimizin vatanıdır. Bütün zamanını, mesaisini, tecrübesini afetzede kardeşlerinin geleceğine adamış kadrolar olarak, bizim anlayışımız budur. Hatay'ın her karışı, Asi'nin her damlası, Amanos'un her kayası şahit olsun ki; depremzede şehitlerimize, şehit anne ve yavrularımıza verdiğimiz sözü asla ve asla yerde bırakmayacağız." diye konuştu.

Hatay'ın her sokağında kendilerinin olacağını, yıkılan her taşın altından kocaman umutları hep birlikte yükselteceklerini dile getiren Kurum, kenti yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Bakan Kurum, en son afetzede evine girene kadar burada olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Suriyeli, Lübnanlı, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız"

Suriyelilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kurum, şunları ifade etti:

"Yaşadığı 13 yıllık karanlık dönemi kapatan Suriyeli kardeşlerimizin gösterdikleri onurlu mücadeleyi buradan bir kez daha kutluyorum. Bu 13 yıl tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki Türkiye insanlığın ruhudur, Türkiye dünyanın vicdanıdır. Dün kardeşlerimize ensar olan bizler, bugün de yarın da komşuluğumuzu en güzel şekilde sürdüreceğiz. Tüm gücümüzle, devlet tecrübemizle Suriyeli, Lübnanlı, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Ben tek bir an bile kardeşlerinden vazgeçmeyen, Suriye'nin masum evlatlarını zalim Esed'in ellerine bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Hataylıların huzurunda sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine 13 yıldır Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapan sizlere, kardeşlik yapan, evini, sofrasını, kalbini açan aziz milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Kurum, İskenderun Sahil Yolu Projesi'nin hayırlı olmasını dileyerek "Yüzlerin güldüğü bir Hatay için, yeniden ayağa kalkmış bir İskenderun için durmak yok, yola devam." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Törende, Vali Mustafa Masatlı, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, proje anısına hazırlanan şeref kütüğüne plaka çaktı.

Bakan Kurum daha sonra beraberindekilerle sahili simgeleyecek anıt zeytin ağacını alana dikti.