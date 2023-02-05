Bakan Kurum: İlk Evim'de 74 ilin kurasını tamamladık

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim' projesi kapsamında 89 günde 74 ilin kurasının tamamlandığını belirterek, İzmir'de 12 bin 400 konutun kura çekiminin de yarın itibarıyla başlayacağını duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim' projesi kapsamında 89 günde 74 ilin kurasının tamamlandığını belirterek, İzmir'de 12 bin 400 konutun kura çekiminin de yarın itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Evim projemiz tam gaz... Projemiz başladığı günden bu yana 89 günde 74 ilin kurasını tamamladık. 195 bin 255 yuvamızın sahiplerini belirledik. Şimdi sıra İzmir'de. Yarından itibaren 8 gün boyunca İzmir'imizde 12 bin 400 konutun kuralarını çekiyoruz" dedi.

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