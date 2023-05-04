Bakan Kurum ile Binali Yıldırım Tuzla'da tersane işçileriyle bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da bir gemi inşaatında çalışan tersane işçileriyle bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da bir gemi inşaatında çalışan tersane işçileriyle bir araya geldi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, tersanelerin hem İstanbul'a değer kattığını hem de yerli ve milli üretimiyle tüm dünyaya meydan okuduğunu söyledi.

Tersane işçilerinin Kahramanmaraş depremlerinde de önemli roller üstlendiğini ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Tabii sizler sadece bir tersane işçisi değilsiniz. Aynı zamanda Oruç Reis'in, Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunlarısınız. İşte bu aziz şehirde, Sultan Gazi'nin şehrinde ülkemiz için, gelecek için mücadele veriyorsunuz. Her zorlukta sizler varsınız. İşte buradaki işçi kardeşlerimiz gibi deprem olduğunda, afet olduğunda yine siz varsınız. Eğer bu ülke gelişiyorsa bu ülke büyüyorsa bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'mız 20 yılda 100 yılda yapılacak işleri yapıyorsa eğer bu sizlerin sayesindedir."

Deprem felaketinden sonra devletin hızlı hareket ettiğini, 2,5 ay sonra da Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta ilk köy konutlarının anahtarlarını teslim ettiklerini belirten Kurum, "İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin konutumuzu, ardından 650 bini yine aynı anlayışla yapacağız. Bu söz, öyle meydanlarda söylenip boş vaatler verilip tutulmayan sözlerden değil. Bu söz, 21 yıldır, bu ülkeye üretimiyle, istihdamıyla, tersaneleriyle hemen hemen her alanda ülkemizi, dünya lideri yapan AK Partimizin sözüdür." diye konuştu.

Önceliğin deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan Kurum, ardından İstanbul'a odaklanacaklarını belirtti.

Kurum, " İstanbul'un büyük dönüşümüyle birlikte burayı, güvenli ve dirençli hale getireceğiz. İstanbul'daki 1,5 milyon konutu el ele verip yapacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

İstanbul'da ilk etapta 200 bin konutu, yerinde, vatandaşların rızasıyla birlikte TOKİ'nin yapacağını belirten Kurum, bu süreçte 5 bin 250 lira kira ve 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceklerini söyledi.

Kurum, 2+1 daireler için 750 bin lira ödeme yapılacağına dikkati çekerek, "Yarısını devletimiz karşılayacak ve aylık 5 bin 625 lira taksitle kardeşlerimiz evini yenileyebilecek." dedi.

Şu an itibarıyla İstanbul'un dönüşüm projesine tam 506 bin bağımsız bölümün başvuru yaptığını bildiren Kurum, "Yani 2 milyon vatandaşımız devletimize, Sayın Cumhurbaşkanı ve ülkemize olan güveni, inancı buradan net bir şekilde göstermiştir. İnşallah el ele vereceğiz de büyük İstanbul dönüşümünü milletimizle birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Amerika'ya gemi yapıyoruz, Avrupa'ya gemi yapıyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ise eski gemi mühendisi olarak 15 yıl tersanelerde çalıştığını söyledi.

Gemi inşaat sektörü ve tersanecilerin bu ülkenin yüzünü ağartan insanlar olduğunu ifade eden Yıldırım, uçak gemisinden balıkçı teknelerine, kosterlerden tankerlere kadar tersane işçilerinin bu ülkede yapamayacağı hiçbir gemi olmadığını kaydetti.

Tersanelerde, aileleriyle birlikte 500 bin kişinin ekmek yediğini aktaran Yıldırım, "Çalışmak, üretmek kutsal bir iştir. Ülkenin gelişmesine ve dönüşmesine katkı sağlıyorsunuz. 20 yıl önce Türkiye'de gemi sektöründe 300 milyon dolar bile ihracatımız yoktu. Bugün 3 milyar doları aştık, 70 milyar liraya yaklaştık. Bütün bunlar sizin alın terinizden çıktı." diye konuştu.

Gemi üretiminde dünyada sayılı ülkeler arasında olduklarını anlatan Yıldırım, "Amerika'ya gemi yapıyoruz, Avrupa'ya gemi yapıyoruz. Dünyanın her tarafına gemi yapıyoruz. Her şey tersine döndü. Eskiden onlar yapar, biz bakardık. Şimdi sipariş vermek için sıraya giriyorlar." şeklinde konuştu.

Yıldırım, Çekmeköy'de ziyaretler gerçekleştirdi

Binali Yıldırım, Tuzla'da tersane işçileriyle bir araya geldiği program öncesi, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de teknolojik altyapı ürünleri üreten bir fabrikayı ziyaret etti.

Yıldırım, bu ziyaretin ardından AK Parti İlçe Kadın Kollarının düzenlediği etkinlikte kadınların sorularını da yanıtladı.