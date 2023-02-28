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Bakan Kurum, Hatay'ın Kırıkhan ilçesini ziyaret etti

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Bakan Kurum, Hatay'ın Kırıkhan ilçesini ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırıkhan 1. Hudut Tabur Komutanlığı bahçesinde muhtarlar, kanaat önderleri, mimarlar ve mühendislerle buluşan Bakan Kurum, soruları ve talepleri dinledi. İlçedeki hasar tespit çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin harita üzerinde bilgiler aktaran Bakan Kurum, Kırıkhan'da yapılması planlanan yeni yerleşim ve ticaret alanlarına yönelik istişarelerde bulundu.

Depremden etkilenen tüm il ve ilçelerde olduğu gibi esnafın mağdur edilmemesi, ticari hayatın devam etmesi için çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, geçici barınma merkezleri gibi geçici ticari ünitelerin de kurulacağını belirtti. İnşa edilecek köy evlerinin görsellerini paylaşan Bakan Kurum, yeni konutların TOKİ koordinasyonunda yapılacağını, zemin üzerinde 3-4 katı geçmeyeceğini yineledi.

Bakan Kurum'a Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile diğer yetkililer eşlik etti.

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Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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