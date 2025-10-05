Bakan Kurum, Hatay'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyareti kapsamında depremzede Açıkgöz ailesinin yeni evlerine konuk oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da devam eden inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Antakya merkez, Uzun Çarşı ve Kemalpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum'u vatandaşlar alkışlarla ve zılgıtlarla karşıladı. Bir esnaf, "Bu memleket sizi unutmayacak. Bize sahip çıktığınız için size çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şantiye alanlarını dolaşan Bakan Kurum, Uzun Çarşı'daki çalışmaların kasım ayı içinde tamamlanması yönünde talimat verdi. Bakan Kurum daha sonra Antakya'nın Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Konutlar mevkisine geçti. Burada yeni evlerine taşınan Açıkgöz ailesinin evine misafir olan Bakan Kurum, aileyle sohbet etti. Bakan Kurum, "Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Sağlık, huzur, mutluluk içerisinde inşallah evlatlarınızla, eşinizle, torunlarınızla hep birlikte yaşayın. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun" dedi. 74 yaşındaki ev sahibi Ali Açıkgöz ise "Evler çok iyi, yapanların da eline koluna sağlık. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Devletimize de hükümetimize de Allah zarar ziyan vermesin. Allah başımızdan da eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

'BU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN GÜCÜ'

İnşa çalışmalarının seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, "Sadece Hatay'da 200 bine yakın konutun inşası var. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı anbean takip ediyor. Burada devlet millet el ele bu başarıyı gerçekleştirdik. İnşallah son hak sahibimiz evini alana kadar bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.