Bakan Kurum, Hatay'da "Asrın İnşası"ndaki çalışmaları gazetecilere anlattı: (2)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz onlara 'Bu işin maketini bile yapamadınız' dediğimizde anladığım kadarıyla Özgür Özel'in bu iş zoruna gitmiş. Biz maketle yatmıyoruz ama 86 milyon vatandaşımızın huzuru ve güveni için ne yapabilirizin endişesiyle uyuyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Hatay'da bir otelde düzenlenen programda çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubuyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde başlatılan "Asrın İnşası" kapsamındaki çalışmaları anlatan Kurum, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, deprem bölgesinin yeniden inşa sürecinde her ülkeden mimar ve mühendisle buluştuklarını söyledi.

Dünyanın en iyi mimarlarıyla tasarımlar yaptıklarını dile getiren Kurum, "Bu tasarımları da 'her şehrin demografik yapısı yaşasın, ihtiyaçları giderilsin' bakış açısıyla yapmaya çalıştık. Bütünün parçalarını da teker teker inşa ettik. Bunu korumak istiyoruz. İlham aldığımız da tarihimiz, ecdadımızın bize bıraktıkları. Bunu yenileyerek, günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak bakış açısıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, afetten sonra gerek arama kurtarma gerek inşa faaliyetlerine destek veren dost ve kardeş ülkelere şükranlarını sundu.

"Burada konuşabilecekleri, siyaset yapabilecekleri bir alan kalmayacak"

Muhalefetin amacının, Hatay ve deprem bölgesinin yeniden ihyası olmadığını belirten Kurum, "Bugünkü çırpınışları da aslında ellerindeki siyasi malzemeyi alıyoruz. Burada konuşabilecekleri, siyaset yapabilecekleri bir alan kalmayacak. Bunun endişesini ve korkusunu yaşıyorlar." diye konuştu.

Hatay'da tarihi Meclis Binası'na ziyaretler yapıldığında, Atatürk Caddesi'nde huzurla gezildiğinde, Uzun Çarşı'da alışveriş yapıldığında ve esnafın rızkını kazanmaya başladığında mutlu olacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Onlara da tavsiyemiz vatandaşımızla, depremzede kardeşlerimizle birlikte mutlu olmalarıdır. Bizim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hemşehrilerimize sözümüz var. O yüzden onlar ne derse desin mücadeleyi ilk günkü kararlılıkla sürdüreceğiz. Tavsiyemiz aynaya baksınlar, 'Deprem bölgesinde bir çakılı çivimiz niye yok?', 'Biz 11 ilin, 14 milyon vatandaşın etkilendiği şehirlere bir konut niye yapmadık?' diye kendilerine sorsunlar ve burada yapılanı yermek, buradaki alın teri, emeği görmemek yerine depremzede kardeşlerimiz ile mutlu olmayı öğrensinler."

"Maketle yatmıyoruz ama 86 milyon vatandaşımızın huzuru için ne yapabilirizin endişesiyle uyuyoruz"

Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "maket söylemleriyle" ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Biz onlara 'Bu işin maketini bile yapamadınız' dediğimizde anladığım kadarıyla Özgür Özel'in bu iş zoruna gitmiş. Biz maketle yatmıyoruz ama 86 milyon vatandaşımızın huzuru ve güveni için ne yapabilirizin endişesiyle uyuyoruz. Bu işleri yapmaktan onur, gurur ve şeref duyuyoruz. Teker teker maket yapamazlar ama belki sayabilirler. Burada ne yapıldığını sokak sokak gezsinler toplasınlar. O kadarını becerebilirler. Biz İstanbul'daki deprem dönüşümü için iş yapmaktan da deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yapmaktan da onur duyuyoruz. Tavsiyemiz, onlar da bu mücadelede takoz olmayı bıraksınlar. En azından buradaki insanların emeklerine saygı göstersinler."

Türkiye'nin, inşaat sektörü olarak dünyada Çin'den sonra ikinci ülke olduğunu söyleyen Kurum, "Hem malzeme hem de müteahhitlik ve proje anlamında sektörlerimiz kendini bayağı geliştirmiş durumda. Buradaki amacımız, deprem bölgesindeki birikimi hem 81 ilimize yaymak hem de diğer dünya ülkelerine de her türlü desteği verebileceğimizi ifade etmek için bu toplantıyı düzenledik. Nerede bu konuda bir ihtiyaç varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti orada tüm bu birikimi aktarabilecek durumdadır." diye konuştu.

Brezilya'daki COP30 programı

Bakan Kurum, Brezilya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'na (COP30) ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Hem Avrupa'da hem de diğer dünya ülkelerinde ortak hedefe kararlı şekilde yürüyebilmemiz için geçmişle ilgili sorumlulukları olmayan ülkelere, gelişmekte olan ülkelere desteğin sağlanması lazım. En kritik durum bu. Bugün tahıl krizinin, su kıtlığının yaşandığı, kuraklığın giderek arttığı, aşırı hava olaylarının yoğun şekilde yaşandığı bir dünyayı hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kararlığı hep birlikte ortaya koyacaksak ve hedeflere hep birlikte erişeceksek gelişmiş ülkelerin finans desteğini burada diğer ülkelere kararlı şekilde vermesi çok büyük önem arz ediyor. Brezilya'da da konuşulacak en önemli konunun bu olmasını gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Brezilya'nın COP başkanlığı sürecine her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum."

Türk-Arap Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Nahari de asrın inşa seferberliğinden övgüyle bahsederek, "Yapmış olduğunuz büyük proje gerçekten uluslararası anlamda bir iz bırakmış durumda. Bu projeleri nasıl koruyacaksınız?" diye sordu.

Soru üzerine Bakan Kurum, "Dünyanın en iyi mimarlarıyla tasarımlarımızı yaptık ve bu tasarımları da her şehrin o demografik yapısı yaşasın, ihtiyaçları giderilsin bakış açısıyla yapmaya çalıştık. Bütünün parçalarını da teker teker inşa ettik aslında puzzle'ı birleştirdik ve bunu korumak istiyoruz. Aslında ilham aldığımız da tarihimiz, ecdadımızın bize bıraktıkları. Bunu yenileyerek günümüzde ihtiyaçlarını karşılayacak bakış açısıyla yapıyoruz." dedi.

Mekke'den gelen gazeteci Ahmet Halebi ise "Yapmış olduğunuz bu hızdaki inşaat süreci sadece Türkleri değil bütün Müslüman toplumlarını gururlandırmıştır." yorumunu yaptı.

Diğer konuşmacılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da toplantıya katılan basın mensuplarının kentte yapılan çalışmaları yerinde görmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Vali Mustafa Masatlı ise depremlerin ardından Hatay'da, imar çalışmalarının yanı sıra sosyolojik ve psikolojik hayatın devam etmesi için de projeler yürüttüklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de kentin altyapı ve üstyapısının yeniden inşa edildiğini belirterek, göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları hizmetleri anlattı.

(Bitti)