Bakan Kurum: Güçlü Türkiye'ye en büyük desteği Kocaeli verecek

KOCAELİ (Bültenler) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'deki yoğun programlarının ardından Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği geniş katılımlı halk iftarında orucunu açtı. Geniş bir katılımla Kongre Merkezinde gerçekleşen iftar sonrası konuşan Bakan Kurum, "Güçlü Türkiye vizyonuna en büyük katkıyı verecek ilimiz Kocaeli'dir" dedi.

HALK İFTARINA GENİŞ KATILIM

Haftanın ilk gününü tamamen Kocaeli'ye ayıran Bakan Kurum, programların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği halk iftarına katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğinde Kongre Merkezinde gerçekleştirilen iftarda Bakan Kurum ile birlikte Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ak Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, bakan yardımcıları, bürokratlar ve vatandaşlar hazır bulundu.

"KOCAELİ'DEKİ PROJELERİ TEK TEK GEZDİK"

İftar buluşmasının açılış konuşmasını Başkan Büyükakın yaptı. Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Büyükakın, "İftar soframıza hoş geldiniz. Size ve bakanımıza teşekkür etmek için kürsüye çıktım. Bakanımız bugünü şehrimize ayırdı. İlimizdeki projeleri tek tek gezdik. Kent için yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirdik" ifadesini kullandı.

"MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Bakanımız Murat Kurum'u şehrimizde ağırlamaktan mutluyuz. Bakanımız Kocaeli'ye her zaman pozitif ayrımcılık yapmıştır. Bakanımızla birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"DÜNYADA AKAN KAN SON BULSUN"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Ramazan'ı şerifinizi tebrik ediyor, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıkla, sıhhatle nice bayramlara ulaşmamızı temenni ediyorum. İslam dünyasında ve genel anlamda dünyada akan kanın da son bulması için bu mübarek gün ve geceler vesilesiyle dua ve niyazda bulunuyoruz. Sayın Bakanımıza bir kez daha ilimizi teşrifi, ilimizdeki hizmet ve yatırımlara göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

BAKAN KURUM: KOCAELİ, TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ

Kocaeli'nin Türkiye'nin lokomotif şehri olduğunu belirten Bakan Kurum, "Hep birlikte büyük Türkiye davasına hizmet ediyoruz. Marmara'nın dünyada üretim üssü, Kocaeli'nin ise ekonomide, istihdamda, üretimde dünyada rol model olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kocaeli, Türk sanayisinin yüz akı ve gururu. Üretim, ihracat, istihdam hedefimizde Kocaelili kardeşlerimiz bu sürecin öncüsü ve rol modelidir. Kocaeli, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine sokacak, güçlü Türkiye vizyonuna en güçlü katkıyı verecek ilimizdir" ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZE YENİ ESERLER KAZANDIRACAĞIZ"

Kocaeli'ye hizmet etmekten gurur duyduklarını belirten Bakan Kurum, "Kocaeli'de 150 bin sosyal konut projemiz kapsamında yeni konutlar inşa ediliyor. Bugün Gebze Millet Bahçemizin ilk fidanlarını diktik. Dilovası'nın dönüşümü için Tavşancıl'da ilk etabın yapımına başlayacağız. 1500 adetlik konutların ikinci etabının da ihalesi yaz aylarında yapılacak. Kocaeli'de hava kirliliğini önlemeye yönelik projeler de Büyükşehir ile önemli çalışmalar yapıyoruz. Projelerimiz bittiğinde daha temiz, daha yeşil bir Kocaeli'ye kavuşacağız. Halkımıza hizmet için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ülkemize yeni eserler kazandırma çabasındayız" açıklamasında bulundu.

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