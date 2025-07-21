Bakan Kurum: Geyve Orman Yangınında 12 Bağımsız Bölüm Yıkık ve Ağır Hasarlı

Bakan Kurum: Geyve Orman Yangınında 12 Bağımsız Bölüm Yıkık ve Ağır Hasarlı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasar aldığını açıkladı.

BAKAN KURUM: 12 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YIKIK VE AĞIR HASARLI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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