Bakan Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gebze ilçesinde yapımı devam eden Gebze Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu. Fidan diken Bakan Kurum, anı kütüğüne isminin yazıldığı plaketi çaktı. Bakan Kurum, Gebze'deki vatandaşların talebi üzerine millet bahçesini yaptıklarını ifade ederek, "Burası 393 bin metrekare alan. Burası aslında toplu konut idaresindeki bir alandı, fakat Gebze'deki vatandaşlarımızın talebi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları üzerine Kocaeli'mize bir millet bahçesi olarak kazandırma sözü vermiştik. İnşallah yıl sonuna kadar da Ekim ayında Cumhuriyet Bayramı'nda bir teslim gerçekleştirmek ve vatandaşın hizmetine açmak istiyoruz. Kocaeli'de 12 millet bahçemiz var. Bir kısmı inşa aşamasında bir kısmı proje aşamasında bir kısım da bugün gördüğümüz gibi artık hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Toplamda Kocaeli'ye 8 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz. Bu da gerçekten Kocaeli gibi üreten sanayi şehrimize vatandaşlarımızın sosyalleşme adına çok çok önemli. Şehirde vatandaşların nefes alacağı alanları yapıyoruz" dedi.