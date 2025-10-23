Bakan Kurum, FSMVÜ 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarın, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni 500 bin sosyal konut projemizi milletimizle paylaşacaklar. Açıklandığı ilk dakikadan bugüne, milletimizin her bir ferdine, memurlarımıza, işçilerimize, annelerimize, yeni evli çiftlerimize ve gençlerimize güven ve huzur vadeden 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirecekler." dedi.

Kurum, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin (FSMVÜ) Topkapı Yerleşkesi'nde düzenlenen "2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Fatih'in adını yaşatan ilim yuvasında bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinden hemen sonra kurduğu medrese, vakıf ve camilerle bu şehrin ruhunu yeniden inşa ettiğini dile getiren Kurum, hikmet geleneğinden beslenen 5 vakıf öncülüğünde kurulan bu üniversiteyle her zaman gurur duyduklarını vurguladı.

Bakan Kurum, üniversitenin, tarihi dokusuyla öne çıkan mekanlarda eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatarak, "İlk kuruluş aşamasından itibaren bu değerli okulun, gerek şahsi gerekse bakanlık olarak daima takipçisi olduk, yanında olduk. Yanında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Küresel tüketim çılgınlığına Cumhurbaşkanı'mızın '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefiyle cevap veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın muhteşem şehirlerini inşa etmek için yoğun bir gayretle çalıştıklarına dikkati çeken Kurum, coğrafya itibarıyla önceliklerinin şehirleri dirençli kılmak olduğunu aktardı.

Murat Kurum, bugün dünyanın iklim değişikliği, enerji krizi, çevre kirliliği ve su kıtlığı gibi küresel sorunlarla karşı karşıya olduğunu, mücadele edilen bu sorunların temelinde aslında kitlesel tüketim çılgınlığının ve bilinçsiz şehirleşmenin yattığını kaydederek, "Biz de bu hakikati doğru okuyor, küresel tüketim çılgınlığına Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koymuş olduğu '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefiyle, sıfır atık projesiyle, depozito uygulamamızla cevap veriyoruz. Bilinçsiz şehirleşmeye ise iklim uyumlu karbon nötr yaşam alanları, yeşil altyapılar ve erişilebilir sosyal konutlarla, bu konutlarımızın hepsi iklim değişikliğine uyumlu ve neredeyse sıfır enerjili binalar olacak şekilde cevap vermeye gayret gösteriyoruz." bilgisini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde devlet ve millet el ele vererek, hep birlikte şehirleri yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Kurum, bu kapsamda bugüne kadar 304 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar bunu 453 bine ulaştıracaklarını aktararak, "Deprem bölgesinde yürüttüğümüz inşa çalışmalarının hemen arifesinde, ilk toplantımızı bilim insanlarımızla yapmıştık. Orada kurduğumuz bilim kurulumuzun uyarıları ve alın teri olmasa hakikaten işlerimiz beklediğimiz hızda yapılamazdı, bu yuvaları kolayca teslim edemezdik. Bu vesileyle, bilim kurullarımızda görev alan tüm akademisyenlere ve üniversitemize yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesindeki inşa çalışmalarının yer aldığı video gösteriminin ardından konuşmasına devam eden Kurum, "Depremi yaşadığımız o soğuk kış günlerinden bugüne el ele vererek, ilmek ilmek işlediğimiz bir inşa sürecini hep birlikte yürüttük ve artık nihai sonuca doğru ilerliyoruz." dedi.

"Tarihi Bakırcılar Çarşımızdan esnafımızın çekiç sesleri gelene kadar durmayacağız"

"Bu güçlü devletin sarsılmaz iradesi, bu güzel milletin inanılmaz desteği, tarihte hiçbir coğrafyada şahit olunmuş bir şey değildir" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"'Hep birlikte Türkiye' diyerek çıktığımız bu yolu aydınlatan devletimizle gurur duyuyoruz. Sabrıyla, dualarıyla, destekleriyle daima yanımızda duran, ne zaman yanlarına varsak 'Allah devletimize zeval vermesin' duasıyla bizi karşılayan bu milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyoruz. Hocalarımın da izniyle buradan sözümüzü yeniliyoruz. 11 ilimizde hem yeni yuvalarımızla hem de milletimizin hatıralarıyla dolu tüm tarihi mekanlarımızın ihyasıyla yolumuza devam edeceğiz. Malatya'mızda ecdat yadigarı Söğütlü Camimizden ezan sesleri yükselene kadar, Tarihi Bakırcılar Çarşımızdan esnafımızın çekiç sesleri gelene kadar durmayacağız. Hatay'ımızda Tarihi Meclis Binamız yeniden açılmadan, Habibi-i Neccar ve Ulu Camimiz yeniden ihya olmadan, Antakya'nın tarihi caddeleri yeniden ışık saçmadan, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşımız bereketle dolmadan, tek bir an bile nefes almadan çalışacağız ve oradaki tüm afetzede kardeşlerimizin yüzünü güldüreceğiz."

Bakan Kurum, "Yeni evine attığı ilk adımda 'İnsan sevinçten ağlar mıymış? İşte ben bugün sevinçten ağladım' diyen Hataylı Hatice Kübra'nın umutlarına layık olacaklarını, yeni yuvasında 'Devletimize sonuna kadar güveniyoruz' diyerek kendilerine azmi aşılayan Osmaniyeli Mevlüt Ağabey'in ve her gittiklerinde öz evladı gibi kendilerini kucaklayan Malatyalı Fatma Teyze'nin hayallerini gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Kendilerine "Bu imkansız" denildiğinde kulak asmayacaklarını, 21 yaşındayken ilmin ışığında azimle ve sabırla çalışarak, imkansız denilen her şeyi başaran Fatih Sultan Mehmet'i unutmayacaklarını aktaran Kurum, bu güçlü devletin ve milletin yeni bir hayalini daha gerçekleştirmek için kollarını sıvadığını anlattı.

Kurum, "Bu cuma günü, yani yarın, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni 500 bin sosyal konut projemizi milletimizle paylaşacaklar. Açıklandığı ilk dakikadan bugüne, milletimizin her bir ferdine, memurlarımıza, işçilerimize, annelerimize, yeni evli çiftlerimize ve gençlerimize güven ve huzur vadeden 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirecekler. Ben bu muhteşem projemizin de ülkemiz ve milletimizin yarınları için, yavrularımızın güvenli geleceği için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Filistinli kardeşlerimiz ilim yolunda çok çalışkandırlar, azimlidirler"

Kendilerinin bu salonda yeni akademik yılın başlangıcını güven içinde kutlarken yalnızca 2 bin kilometre uzaktaki Gazze'de nice öğrencinin, öğretmenin, akademisyenin emeklerinin, umutlarının ve geleceğe dair düşlerinin yarım bırakılıp yok edildiğini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Eğitim yuvaları, kütüphaneleri, üniversiteleri, hastaneleri harabeye çevrildi, mazlumların hayalleri enkaz altında kaldı. Gazze'de yalnızca insanların yaşamları değil, bir milletin geleceği de hedef alındı. Hocalarımız daha iyi bilirler ki Filistinli kardeşlerimiz ilim yolunda çok çalışkandırlar, azimlidirler. Bu gayretli kardeşlerimiz, yıllardır İsrail zulmünün gölgesinde, tüm zorluklara rağmen umutlarını koruyarak ayakta kaldılar. Onların bu direnişi, bizlere hayata ve ilme tutkuyla sarılmanın sorumluluğunu derinden hissettiriyor. Bu vesileyle Gazze'deki soykırımda hayatını kaybeden öğrencilerimize, öğretmenlerimize, akademisyenlerimize ve tüm Gazzelilere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem Gazze'nin inşası ve ihyası sürecinde hem de özgür ve müreffeh Filistin Devleti'nin kurulması noktasında kardeşlerimizin hep yanında olduk, bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güçlü şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı', öğrencilerimizin, hocalarımızın alın teriyle, bilimin ve üretimin yüzyılı olacaktır ve tüm dünyaya yeniden barışı, adaleti ve huzuru hakim kılacaktır."

Törende, Bakan Kurum'a, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal tarafından tablo hediye edildi.