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Bakan Kurum, Fenerbahçe Heyetini Ağırladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek, kulübün başarılı geçmişine ve geleceğine destek dileklerini iletti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Kurum, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini Bakanlığımızda ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Birçok branşta ülkemize önemli başarılar getiren kulübümüz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fenerbahçe Spor Kulübü İklim Değişikliği Murat Kurum Fenerbahçe Ali Koç

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